巨人は26日、18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、その後釈放された巨人の阿部慎之助監督（47）の辞任を発表した。26日朝、阿部監督が山口寿一オーナーと面会して辞任を申し入れ、受理された。その際、「伝統ある巨人軍の監督の名を汚した」と謝罪したという。

読売巨人軍が確認した事実関係は以下の通り。

「5月25日午後6時頃、阿部慎之助・前監督は、都内の自宅で姉妹がケンカを始めたため、それを止めようとした際、長女(18)から言い返されたことに腹を立て、長女の襟元をつかみ、投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女にけがはなかった。

長女はこの直後、チャットGPTに聞いたところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報、児童相談所から連絡を受けた警視庁渋谷署が阿部前監督を現行犯逮捕した。同署は26日未明、釈放した。阿部前監督と長女との間で過去にトラブルはなかった」

巨人では体調不良などで一時的に監督代行を置くことはあったが、シーズン中の監督の休養や交代はなく、異例の事態。球団、選手、スタッフら関係者への影響は計り知れない。

▼読売巨人軍・山口寿一オーナーのコメント 暴力を振るった事実は重く、監督を続けることは許されないと判断しました。交流戦の直前に重大な不祥事を起こし、ファンの皆様とすべてのプロ野球関係者に深くおわびします。