◇MLB ホワイトソックス3-1ツインズ(日本時間26日、レート・フィールド)

MLB・ホワイトソックスの西田陸浮選手がメジャー初昇格をつかみました。

西田選手は東北高校からマウント・フッド短期大学に留学した後、オレゴン大学へ編入。23年MLBドラフト11巡目で指名され、ホワイトソックスへと入団しました。

日本時間26日にメジャー昇格が発表され、同日の試合に「9番・ライト」で先発出場を果たしました。この試合には同じく日本人野手の村上宗隆選手も先発出場。日本人野手が2人ラインナップに名前を連ねるのは、2012年と2006年のシアトル・マリナーズ(イチロー氏と川粼宗則氏、イチロー氏と城島健司氏)と2008年のフィラデルフィア・フィリーズ(田口壮氏と井口資仁氏)以来、3チーム目の快挙となりました。

メジャーデビューを飾る試合前のインタビューでは西田選手は常に興奮気味でした。「きのうは僕はシンプルになんて言うんすかね、上がると思ってなかったんで、まだまだやなって自分でも思ってたんで、言われた瞬間は何も思わなかったっすけど、あ、行くんだって思った瞬間、なんて言うんすかね、泣きましたね。泣くんやなって思いましたね。すなおな感情で、あと自分の夢でもあったし、野球続けている意味が僕だけじゃないんで、他の家族だったりとか、自分に関わっているいろんな選手たちがいるんで、そう思うと泣きました」と喜びの感情を爆発させました。

さらに背番号の51はマリナーズの永久欠番にもなったイチロー氏と同じ番号です。「これは。これはやばいっす。これは正直変えた方がいいと思っているぐらい重いですね。選んでもないし、僕は」とコメント。37か51の二択だったようで「それは嫌やな。37ちゃうな」と結論づけ最終的に51を選択しました。それでも「僕なんかがこんなんつけていいんかな」と苦笑しました。

同僚となる村上宗隆選手については「キャプテンで、力強くて、パパのような頼れる存在って」とコメントしました。

試合では、4回の第2打席で内野安打を放ちました。