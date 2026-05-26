ALS啓発音楽フェス『MOVE FES. 2026』全出演者発表　清春、HOME MADE 家族ら出演、10周年の開催へ

ALS啓発を目的とした音楽フェス『MOVE FES（ムーブフェス）. 2026（10th ANNIVERSARY）』の全出演アーティストとタイムテーブルが発表された。

同イベントは、2026年6月20日（土）に東京・EX THEATER ROPPONGIで開催。2016年にスタートした『MOVE FES.』は、ALS患者であり、総合プロデューサーを務める武藤将胤（EYE VDJ MASA）が企画・演出する音楽フェスで、今年は開催10周年の節目を迎える。テーマには「THANKS X RESPECT. 感謝と尊敬の10年。」が掲げられている。

出演者には、清春、HOME MADE 家族、内澤崇仁（androp）、NOBU（ノブ）、SOME≡LINEZ（サムライン）、Celeina Ann（セレイナ・アン）、和合由依 + FLY DANCERS、AIMI SEKIGUCHI、M++DANCERS（エムプラスプラスダンサーズ）、かんばらけんた、DJ ATARU、EYE VDJ MASAらがラインナップ。音楽ライブに加え、ダンス、XR・テクノロジー表現など、多彩なパフォーマンスが展開される。

さらに、ALS TALK SHOWには、吉藤オリィ、荻野幹人、南澤孝太、せきぐちあいみ、黒川久里子、中村真理子らが出演。音楽だけでなく、ALSをめぐるトークセッションやテクノロジー演出も予定されており、エンターテインメント、福祉、医療、テクノロジー、カルチャーが交差するプログラムとなる。

同公演は、EX THEATER ROPPONGIでの会場開催に加え、ライブ配信（ZAIKO）およびメタバース会場（Spatial）でも参加可能。現地に足を運ぶ人だけでなく、遠方から参加する人や、身体的な制約によって会場へ行くことが難しい人にも開かれた、ボーダーレスなフェスを目指している。

『MOVE FES.』は、ALSを知ってもらうための啓発イベントであると同時に、音楽やクリエイティブの力を通じて、ALSとともに生きる現在を発信してきた場でもある。10周年となる今回は、ロック、HIP HOP、シンガーソングライター、ダンス、テクノロジー表現、トークショーが一つの空間に集まることで、福祉や医療の話題をより多くの人に届ける入り口を作っている。

音楽フェスは本来、年齢や背景の異なる人々が同じ時間を共有できる場だ。『MOVE FES. 』は、その開かれた性質を生かしながら、ALSの認知や理解を広げるだけでなく、テクノロジーによって参加のあり方そのものを広げていく。音楽・福祉・テクノロジーが交差する10周年のステージとして、フェスの新しい可能性を示す一日となりそうだ。

【武藤将胤（EYE VDJ MASA）コメント】

MOVE FES.は、ALSを知ってもらうためだけの場ではなく、ALSとともに生きる今を、音楽やクリエイティブの力でひらいていくためのフェスです。10周年となる今回は、出演アーティスト、トークゲスト、ダンサー、テクノロジーに関わる方々など、本当にさまざまな仲間が集まってくれました。音楽を楽しみに来てくださる方にも、ALSやテクノロジーの可能性に関心を持つ方にも、それぞれの入り口で参加していただける一日にしたいと思っています。6月20日、ぜひ会場で、配信で、そしてメタバースで、この10周年を一緒に体感していただけたら嬉しいです。

一般社団法人WITH ALS 代表理事 / MOVE FES. 総合プロデューサー 武藤将胤（EYE VDJ MASA）

【開催概要】

イベント名：MOVE FES. 2026（10th ANNIVERSARY） 日程：2026年6月20日（土） 時間：15:00開場／16:30開演／21:00終演予定 会場：EX THEATER ROPPONGI（東京都港区六本木3-16-26） 参加方法：会場来場／ライブ配信（ZAIKO）／メタバース（Spatial） 主催：一般社団法人WITH ALS 特設サイト：https://www.movefes.jp/