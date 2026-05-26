インターネットイニシアティブ（IIJ）は、SIMフリースマホを販売する「IIJmioサプライサービス」に、「Galaxy A57 5G」と「Nothing Phone (4a)」を追加した。他社からの乗り換え（MNP）で割引価格となる。

新たに追加されたのは、Galaxy A57 5G（8GB/128GB）と、Nothing Phone (4a)（8GB/128GB）の2機種。

通常価格は、Galaxy A57 5Gが7万9800円、Nothing Phone (4a)が5万9800円となる。なお、回線をセットで申し込むことで24回払いを選択できる。

また、両機種とも6月8日までのスマホ大特価セールの対象となる。他社からの乗り換え（MNP）を利用し、ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」と同時に申し込むことで、対象端末が割引価格で購入できる。キャンペーン価格は、Galaxy A57 5Gが7万9800円→5万9800円。Nothing Phone (4a)が5万9800円→4万4800円となる。

5月26日追加分 端末 支払方法 通常価格 キャンペーン価格 Galaxy A57 5G 一括払い 7万9800円 5万9800円 24回払い 3334円/月 2493円/月 Nothing Phone (4a) 一括払い 5万9800円 4万4800円 24回払い 2498円/月 1867円/月