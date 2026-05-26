これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中越と佐渡に濃霧注意報が発表されています。車を運転する際は、夕方まで濃い霧による視程障害にご注意ください。



◆26日(火)これからの天気

晴れますが、ときおり雲が広がるでしょう。

山沿いでは、局地的ににわか雨の可能性があります。



降水確率は、午後6時にかけては阿賀町で40%となっています。



◆26日(火)の予想最高気温

最高気温は、23～30℃の予想です。

昨日より2～5℃ほど高いでしょう。

各地とも平年と比べると高く、長岡市と湯沢町は6℃高くなりそうです。