セブン-イレブン、夕方限定で「揚げ物スーパーセール」開催 「ななチキ」など“レジ横”の揚げ物が半額に
セブン‐イレブン・ジャパンは、6月3日から6日の4日間、午後4時〜午後8時までの夕方限定で、対象の揚げ物・フランク各種が半額になるタイムセールを開催する。
【写真】やみつきに！ジューシーな「ザクチキ（魅惑のうま辛）」
対象商品は、人気の「ななチキ」や「ザクチキ」、「揚げ鶏」など、レジ横の揚げ物・フランク各種。夕食のおかずやおつまみとして手軽に楽しめる。
■対象商品（一例）
「ななチキ」
セール価格：125.28円
通常価格：250.56円
肉厚で肉汁をしっかり閉じ込め、ジューシーで肉をおいしく食べられるように、こだわって作ったフライドチキン。衣はサクッと軽い食感に仕上げた。
「ザクチキ（魅惑のうま辛）」
セール価格：125.28円
通常価格：250.56円
衣はザクザク、肉はジューシー。何度も食べたくなるうま辛い味付けに仕上げたやみつきフライドチキン。
「揚げ鶏」
セール価格：125.28円
通常価格：250.56円
パリッとした衣の食感とジューシーな肉が味わえるフライドチキン。味付けはシンプルな塩味の和風仕立てのフライドチキン。
「アメリカンドッグ」
セール価格：74.52円
通常価格：150.12円
衣はふんわりとした食感、ほんのり甘い生地とソーセージの味のバランスが絶妙。
「BIGポークフランク」
セール価格：106.92円
通常価格：213.84円
ジューシーで食べ応えがあり、食べ飽きない味のポークフランク。
※価格は全て税込
【写真】やみつきに！ジューシーな「ザクチキ（魅惑のうま辛）」
対象商品は、人気の「ななチキ」や「ザクチキ」、「揚げ鶏」など、レジ横の揚げ物・フランク各種。夕食のおかずやおつまみとして手軽に楽しめる。
■対象商品（一例）
「ななチキ」
セール価格：125.28円
通常価格：250.56円
「ザクチキ（魅惑のうま辛）」
セール価格：125.28円
通常価格：250.56円
衣はザクザク、肉はジューシー。何度も食べたくなるうま辛い味付けに仕上げたやみつきフライドチキン。
「揚げ鶏」
セール価格：125.28円
通常価格：250.56円
パリッとした衣の食感とジューシーな肉が味わえるフライドチキン。味付けはシンプルな塩味の和風仕立てのフライドチキン。
「アメリカンドッグ」
セール価格：74.52円
通常価格：150.12円
衣はふんわりとした食感、ほんのり甘い生地とソーセージの味のバランスが絶妙。
「BIGポークフランク」
セール価格：106.92円
通常価格：213.84円
ジューシーで食べ応えがあり、食べ飽きない味のポークフランク。
※価格は全て税込