巨人は２６日、阿部慎之助監督（４７）の辞任を発表した。本人がこの日、山口オーナーと面会して辞任を申し入れ、受理された。その際に阿部監督は「伝統ある巨人軍の監督の名を汚した」と謝罪したという。

前日２５日に１８歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕された。都内の自宅で娘をつかんで倒すなどした疑いが持たれていて、「姉妹でけんかしているところを『静かにしろ』と言ったら、言い返してきたのでかっとなった」と供述し容疑を認めているという。

２５日午後７時１０分頃、児童相談所から１１０番通報があった。警視庁が呼気検査をした結果、飲酒していたとみられている。２６日未明に渋谷署から釈放され、車に乗って署を出た。今後は任意で捜査する。

２００１年から巨人一筋で１９年プレーし、強打の捕手として８度のリーグ優勝、３度の日本一に貢献。現役引退後は２軍監督や１軍コーチを務め、２４年から１軍で指揮を執っていた。就任１年目の同年にリーグ優勝。昨年はリーグ３位に終わり、今季はここまで２４勝２２敗でリーグ３位だった。監督通算成績は１７１勝１５０敗１１分け。

２５日には国松徹球団社長が球団広報を通して「暴力は許されないことで極めて深刻に受け止めています。交流戦前夜に重大な不祥事を起こし、すべてのプロ野球関係者とファンの皆様に謝罪します。阿部慎之助監督については進退を含め処分を検討します。明日以降は橋上秀樹・オフェンスチーフコーチに監督代行を務めてもらいます」とコメントを発表していた。

山口オーナーは「暴力を振るった事実は重く、監督を続けることは許されないと判断しました。交流戦の直前に重大な不祥事を起こし、ファンの皆様とすべてのプロ野球関係者に深くおわびします」とコメントした。

チームは２６日のソフトバンク戦（東京Ｄ）から交流戦がスタートする。