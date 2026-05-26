大切りとろびん長まぐろ110円、中とろ190円、「絶品とろまぐろ祭り」開催【かっぱ寿司】

寿司チェーンの「かっぱ寿司」は、5月28日〜6月17日の期間、「絶品とろまぐろ祭り」を開催する。

期間中は、“とろ”ならではの脂の甘みと濃厚なまぐろの旨みを楽しめるメニューを展開。「大切りとろびん長まぐろ」や「中とろ」を期間限定価格で販売するほか、本鮪を使用した商品やアレンジメニューも取りそろえる。

「大切りとろびん長まぐろ」は、一貫110円(税込)。店内で切り付けた脂のりの良いとろびん長まぐろを大切りで提供する。「中とろ」は一貫190円(税込)で販売する。

【画像14点】フェアメニューラインアップをすべて画像で見る

〈フェアメニューラインアップ〉

◆「大切りとろびん長まぐろ」(一貫110円)

店内切り付けの大切りネタで、とろびん長まぐろの濃厚な旨みを楽しめる。

大切りとろびん長まぐろ

◆「中とろ」(一貫190円)

赤身と脂のバランスが絶妙な中とろを、店内切り付けでシンプルに味わえる。

◆「本鮪大とろたく包み」(一貫210円〜)

本鮪大とろとたくあんの食感を組み合わせた包み寿司。

◆「大切りとろびん長まぐろバジル塩レモン」(一貫140円)

バジルとレモンでさっぱりと仕上げたアレンジメニュー。

◆「大切りとろびん長まぐろ浜焼き風」(一貫140円)

マヨネーズを使用した直火炙りの香ばしさを加えた浜焼き風の味付け。

◆「トロねば まぐろめかぶ包み」(一貫140円〜)

まぐろの旨みとめかぶのねばりを楽しめる包み寿司。

◆「本鮪大とろ」(一貫290円〜)

本鮪ならではの旨みと脂の甘みを絡み合う一品。

本鮪大とろ

◆「本鮪大とろ塩炙り」(一貫320円〜)

直火炙りで香ばしさを引き立てた本鮪大とろ。

◆「旨出汁まぐろうどん」(450円〜)

かつお出汁餡と蒸したまぐろを合わせたうどんメニュー。

◆「かっぱのまぐろ5種食べ比べ」(五貫780円〜)

「本鮪大とろ、中とろ、大切りとろびん長まぐろ、まぐろ、トロねばまぐろめかぶ包み」を一皿で楽しめる食べ比べセット。

【画像14点】フェアメニューラインアップをすべて画像で見る

「中とろ」「本鮪大とろ」「本鮪大とろ塩炙り」「かっぱのまぐろ5種食べ比べ」は店内飲食限定での提供となる。

〈販売概要〉

販売期間:2026年5月28日〜6月17日予定

実施店舗:かっぱ寿司全店(一部改装中店舗を除く)

内容:「絶品とろまぐろ祭り」開催

※天候･入荷状況･売れ行きなどにより、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がある。

※一部店舗では価格が異なる。