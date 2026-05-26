ヒコロヒー、“大好きなお兄さん”と慕う先輩を告白 交友関係の異様な広さに「幅兄」
お笑い芸人のヒコロヒーが25日深夜放送のテレビ朝日系トーク番組『MEGUMIママのいるBar』（毎週月曜 深2：17）に出演。人気芸人との意外な関係を明かした。
【写真】「誰かと」「とんでもなく可愛い過ぎる！」“ガーリー”なヒコロヒー
同番組は、MEGUMIがBarのママとして豪華なお客様とお酒を片手に恋愛・美容・仕事ここだけの話を語り合うトーク番組。この日ヒコロヒーは、お笑いコンビ・シソンヌ長谷川忍とともに出演した。
MEGUMIと長谷川は今回が初対面というが、ヒコロヒーは長谷川を「もう私、大好きなお兄さんです」と紹介。長谷川も「慕ってくれるんですよ、面白がってくれるんですよ。唯一俺を」と語った。
さらにヒコロヒーは長谷川を「私からしたら、数少ないかわいがってくれる先輩の一人」とした一方、人気俳優とも交流があることにも触れ、「幅兄」と改めて表現。これには長谷川も照れ笑いを浮かべていた。
【写真】「誰かと」「とんでもなく可愛い過ぎる！」“ガーリー”なヒコロヒー
同番組は、MEGUMIがBarのママとして豪華なお客様とお酒を片手に恋愛・美容・仕事ここだけの話を語り合うトーク番組。この日ヒコロヒーは、お笑いコンビ・シソンヌ長谷川忍とともに出演した。
MEGUMIと長谷川は今回が初対面というが、ヒコロヒーは長谷川を「もう私、大好きなお兄さんです」と紹介。長谷川も「慕ってくれるんですよ、面白がってくれるんですよ。唯一俺を」と語った。
さらにヒコロヒーは長谷川を「私からしたら、数少ないかわいがってくれる先輩の一人」とした一方、人気俳優とも交流があることにも触れ、「幅兄」と改めて表現。これには長谷川も照れ笑いを浮かべていた。