赤沢経済産業相は２６日の閣議後記者会見で、７〜９月に実施する電気・ガス料金への補助を標準家庭で計５０００円程度にすると明らかにした。

電気は７月と９月が１キロ・ワット時あたり３・５円、８月が４・５円、都市ガスは７月と９月が１立方メートルあたり１４円、８月は１８円をそれぞれ補助する。

冷房使用量が多い８月の補助を手厚くし、同様の支援を実施した昨年夏の料金水準を下回る見込みだ。

赤沢氏は「必要な量は確保できている。従来以上に踏み込んだ節約をお願いする必要はない」と述べ、今夏は節電要請をせず、例年と同程度の省エネへの協力を求める考えを示した。中東情勢が緊迫化する中でも、原油や液化天然ガス（ＬＮＧ）などを十分に確保できているためとしている。省エネはエコドライブの実施など、生活や経済に影響がない範囲での協力にとどめる。

政府は２６日の閣議で、夏場の電気・ガス料金の補助費として２０２６年度予算の予備費から５１３５億円を支出することを決めた。

今回の支出で２６年度の予備費は１兆円から４８６５億円に減る。２５日に補正予算案の編成を正式に表明した高市首相は、今後への備えとして予備費を１兆円に復元させると述べた。政府・与党は来週にも補正予算案を国会に提出し、６月上旬の成立を目指す。