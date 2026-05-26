ネット通販などで箱買いした飲料を、一瞬で収納ボックスに入れ替える驚きのワザが、Instagramで話題になっている。



【写真】まず、箱買いした飲み物の段ボール箱をひっくり返して底から開封します

今回話題となったのは、「段ボールを逆転させる」という発想で、手間と労力を劇的に解消した収納術。まずは箱買いした飲料ぴったりの収納ボックスを用意。段ボールの底をカッターで切り取り、逆さにした収納ボックスをかぶせ、あとは収納ボックスごと転がして蓋の面を上に向けるだけ。



つらかった作業が「気持ちいい」にまで昇華されている。衛生面での不安や、1本ずつ収納し体力を削られていた多くの反響を集め、リール動画の再生数は1万回以上となった。投稿者のちいさん（＠chi_yurusyuno）に話を聞いた。



――以前の保管方法は？



ちい：以前は段ボールのまま保管していましたが、新居に引っ越したのを機に「ゴキブリの侵入を阻止したい」と思い、買い物カゴなどに一気に入れ替えるようにしたんです。その後、専用の収納ケースを買ったのですが、1本ずつ移す作業がつらすぎて、結局またカゴに入れる生活に戻っていました。



――この収納アイデアの由来は？



ちい：「箱に入っているペットボトルは最初から整列しているんだから、蓋が取り外せるこのケースならそのまま移せるはず！」とひらめいたのがきっかけです。



――実際にやってみて、「ここが気持ちいい！」というポイントは？



ちい：カッターで段ボールの底を切る瞬間と、最後に段ボールを上に持ち上げる瞬間が本当に気持ちいいです。今までと比べてかなり時短で、まったく苦ではなくなりました。



――コツや、実践する際の注意点は？



ちい：私は楽天などで販売されている、キャスター付きの折りたたみ収納ボックスを使用しているので、収納場所までそのまま転がしていけます（笑）。段ボールをカッターで切る時、中身を傷つけないよう刃を短めに出しておくことがポイントですね。



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動画には「天才すぎ」「ゴキブリ怖いから真似したい」「見てるだけで気持ちいい！」などのコメントが寄せられた。重い腰を上げていた飲料の補充が、一瞬で「気持ちいい」瞬間に変わる。ちいさんはInstagramにて、日々の小さなストレスを解決するアイデアを発信中。暮らしを快適にするヒントになりそうだ。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）