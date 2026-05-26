「きっと何かあったに違いありません」菊地亜美、矢口真里の夫のコメントに「ちょっと、誰かと思ったら」
タレントの菊地亜美さんは5月22日、自身のInstagramを更新。LA旅行の写真を投稿し、タレント・矢口真里さんの夫で元モデルの梅田賢三さんとのやりとりを披露しました。
【写真】菊地亜美の“流し目”ショット
2枚目の写真に対し、梅田さんが「菊地さんの目線の先に何があるのか気になります こんなにも流し目しているのですからきっと何かあったに違いありません」とユーモアを交えてコメント。菊地さんも「ちょっと、誰かと思ったら 流し目させてください笑」と、おどけた様子で返信しています。
ファンからは、「あみちゃん、本当に綺麗に痩せてる」「ホットドッグ美味しそうですね」「こあみちゃん、大きくなりましたねー！」「お洋服の詳細が知りたいです」「あみちゃん結婚してからめちゃ幸せそうぅ〜」「めちゃ綺麗になった」など、さまざまな声が上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】菊地亜美の“流し目”ショット
「目線の先に何があるのか気になります」菊地さんは「LA旅」とつづり、12枚の写真を投稿。家族とのアメリカ・ロサンゼルス旅行の様子です。2〜5枚目では、現地で有名なホットドッグ屋「PINK'S（ピンクス）」で食べる姿を披露しました。
ファンからは、「あみちゃん、本当に綺麗に痩せてる」「ホットドッグ美味しそうですね」「こあみちゃん、大きくなりましたねー！」「お洋服の詳細が知りたいです」「あみちゃん結婚してからめちゃ幸せそうぅ〜」「めちゃ綺麗になった」など、さまざまな声が上がりました。
LAでの家族ショットを披露21日には「家族でLAに行ってきました」と、ドジャースタジアムでの家族ショットを公開していた菊地さん。コメントでは、「最高の思い出ですね！」「めっちゃいい〜〜」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)