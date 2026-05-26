SHIHO、“美形”姪っ子の人生初ディズニーに同行 愛おしい反応に「可愛いすぎる」「しほちゃんに似てる」の声
格闘家・秋山成勲（50）の妻でモデルのSHIHO（49）が、25日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。マネージャーを務める弟の次女で姪・ヒメちゃんと2人で東京ディズニーランドを楽しむ様子を公開した。
【動画】「ひめちゃんやっぱりかわいい 」SHIHOに似ている？“美形”姪っ子が初めてのTDLを満喫
SHIHOは「ヤノシホ（SHIHO）の姪っ子、人生初のディズニーランド（でも一番はしゃいていたのはSHIHOでした）」と題した動画で、東京ディズニーランドへ初めて訪れたというヒメちゃんの初々しい姿が収められており、ヒメちゃんとともに楽しむSHIHOの様子も印象的な内容となっている。
アトラクション『美女と野獣“魔法のものがたり”』や『ベイマックスのハッピーライド』を楽しんだ2人は、『センターストリート・コーヒーハウス』で食事を満喫。ヒメちゃんが、ミッキー型のチーズをなかなか崩せない愛らしいエピソードも捉えられていた。
何事にも「うん」と照れた様子で返事をするヒメちゃんも、ミニーと対面したときは、満面の笑みを見せ、うれしそうな様子を見せる。さらに、ヒメちゃんが食べたかったという『グレートアメリカン・ワッフルカンパニー』のワッフルまで堪能していた。
2人の姿に、コメント欄には「うんうん頷いてる ヒメちゃん可愛いすぎるぅ」「かわいい！」「ひめちゃんヴァネロペみたいで可愛い」「ひめちゃんやっぱりかわいい しほちゃんに似てるね」などの反響が集まっている。
【動画】「ひめちゃんやっぱりかわいい 」SHIHOに似ている？“美形”姪っ子が初めてのTDLを満喫
SHIHOは「ヤノシホ（SHIHO）の姪っ子、人生初のディズニーランド（でも一番はしゃいていたのはSHIHOでした）」と題した動画で、東京ディズニーランドへ初めて訪れたというヒメちゃんの初々しい姿が収められており、ヒメちゃんとともに楽しむSHIHOの様子も印象的な内容となっている。
何事にも「うん」と照れた様子で返事をするヒメちゃんも、ミニーと対面したときは、満面の笑みを見せ、うれしそうな様子を見せる。さらに、ヒメちゃんが食べたかったという『グレートアメリカン・ワッフルカンパニー』のワッフルまで堪能していた。
2人の姿に、コメント欄には「うんうん頷いてる ヒメちゃん可愛いすぎるぅ」「かわいい！」「ひめちゃんヴァネロペみたいで可愛い」「ひめちゃんやっぱりかわいい しほちゃんに似てるね」などの反響が集まっている。