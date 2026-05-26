ゴールデンウィーク、毎日こたつに入るシベリアンハスキーが、SNSで話題となっている。

【映像】こたつをめくった様子（実際の映像）

世の中はすっかり春だが、シベリアンハスキーのアシリちゃん（3歳）は、まだこたつの中だった。5月2日から6日にかけて、朝も昼も夜も、気がつくと、こたつに入っていたそう。暖かい日でも、のんびりしている時はやっぱりここが落ち着くようで、アシリちゃんも「落ち着くな〜」と思っていそうだったとか。

以前の“水を飲む時もこたつから出ない”時と比べても、こたつへの愛は、まったく変わらず。 見どころは、ゴールデンウィークなのに、まだこたつでまったりしている、そのギャップだ。 季節が変わっても、アシリちゃんの“好き”は変わらない。（@miyamafukayama）

動画を見た人からは「良いハス尻でした」「コタツ厨のハスキーを眺める柴の顔好きw」「えー夏日だ何だと言われてる中で炬燵？w」「4日目のシッポの脱力感にすごく共感」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA Morning』より）