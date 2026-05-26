【スーパーフォーミュラ】第4戦（決勝・5月23日／鈴鹿サーキット）

【映像】スタート失敗で危機一髪→驚異の動き（車載カメラ）

決勝レースのスタート直後、あと一歩で大クラッシュとなる危機一髪のシーンがあった。

予選で攻めた結果、走路外走行でアタックラップ抹消となった坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）は、決勝は22番手からのスタートとなった。坪井は抜群のスタートを決めたものの、その目の前のグリッドにいたチャーリー・ブルツがスタートで失敗。

坪井は、ブルツが失速している右側から上手くすり抜けて加速して行ったが、なんとその先にさらに完全に停車してしまっている小出峻（ThreeBond Racing）が。小出のマシンとはかなりの速度差があり、スペースもわずかだったが、坪井は見事な反射神経とドライビングテクニックで小出をスレスレのところでかわした。

この坪井のオンボードカメラの様子を見て、解説で現役レーシングドライバーの関口雄飛は思わず「あぶなっ！」と声をあげ、視聴者も「よく避けた」「よく反応できたなぁ」「良く避けたな」「完全に止まってたな」と驚愕した様子でコメントしていた。

その後、レースはセーフティーカーや雨によって荒れた展開となったが、坪井は着々と順位を上げ、3位表彰台を勝ち取った。（ABEMA『スーパーフォーミュラ2026』／(C)JRP）