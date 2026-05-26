多くの人が誤解している体脂肪を付けることが悪いことばかりでもない理由とは？【体脂肪の話】

多くの人が誤解している体脂肪を付けることが悪いことばかりでもない理由

脂肪はエネルギーの宝庫

余った栄養が体脂肪として蓄えられるのは、脂肪細胞がエネルギーの貯蔵に適しているからだけではありません。脂肪自体が効率いいエネルギーであることも大きな理由です。私たちが食べ物から得る栄養はおもに炭水化物、脂質、たんぱく質の３つですが、大きく分けるとこのうち炭水化物と脂質はエネルギーとして使われ、たんぱく質は体を作るために使われます。

エネルギーとなる炭水化物と脂質をくらべると、炭水化物は１ｇあたり約４ｋｃａｌのエネルギーを持っているのに対し、脂質は約９ｋｃａｌものエネルギーを持っています。脂質をエネルギーとして蓄えれば、炭水化物を蓄えるよりずっと効率いいですよね。

そのうえ炭水化物は体の中で水と結びつき、重量がさらに増します。その結果、同じ量のエネルギーを蓄えるのに脂質なら１ｇで済むところが炭水化物だと６ｇにもなってしまうのです。こうしたことから、炭水化物はすぐにエネルギーとして使われ、脂質は脂肪として効率よくエネルギーを貯めるのに使われるわけです。

なお、脂肪がエネルギーをたくさん蓄えているということは、逆に言うとそれだけエネルギーを消費しないと体脂肪は減らないということです。体脂肪が落ちにくい理由はここにもあるということを覚えておきましょう。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 体脂肪の話』 監修：土田隆