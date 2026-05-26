内臓脂肪は男性に、皮下脂肪は女性につきやすい！脂肪のつき方に男女で違いがある理由とは！？【内臓脂肪の話】

内臓脂肪は男性に、皮下脂肪は女性につきやすい！脂肪のつき方に男女で違いがある理由

内臓脂肪はリスクが高いが減りやすい

一般的に、内臓脂肪は男性につきやすく、皮下脂肪は女性につきやすいとされています。

内臓脂肪と皮下脂肪は性質や働きも異なり、皮下脂肪型肥満より内臓脂肪型肥満のほうが、高血圧や糖尿病など生活習慣病になるリスクが高いことがわかっています。これに対して皮下脂肪は病気を誘引する危険性は低いです。

脂肪のつき方になぜ男女で違いがあるかというと、女性ホルモン「エストロゲン」が内臓脂肪の分解を促して、皮下脂肪に変える働きがあるから。エストロゲンには血圧を下げたり、動脈硬化を防いだりする働きもあります。

女性でも閉経後に女性ホルモンが減少すると内臓脂肪が増えるようになり、中でも子宮や卵巣の周辺に蓄積しやすくなるといわれています。ただ、女性は同年代の男性と比べると内臓脂肪量は少ないままで、生活習慣病になる人の割合も低いといえます。

内臓脂肪は食べ過ぎや運動不足の生活が続くとすぐにたまってしまいます。ただ、たまるのが早い反面、食事の見直しや運動をすることによって急速に減っていくことがわかっています。内臓脂肪が減ると腹まわりはどんどんすっきりし腹囲も減っていくので、食事制限や運動をする励みになるでしょう。一方、皮下脂肪は一度ついてしまうとなかなか減りにくいという特徴があります。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 内臓脂肪の話』著/栗原毅