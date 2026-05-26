スリルを味わうと相手の魅力がアップする「吊り橋効果」とは？【社会心理学】

スリルを味わうと相手の魅力がアップする「吊り橋効果」とは

人を好きになりやすいシチュエーション

社会心理学の実験の中で、最も有名なもののひとつにつり橋実験があります。まず、同じ川にかかるつり橋と木製の橋の上で、18歳から35歳の男性被験者に対し、男性と女性のインタビュアーが質問を投げかけます。そして、「研究の詳細に興味があれば連絡ください」と言って、電話番号を渡すのです。その電話番号を受け取るか、そしてその後、電話での連絡が来るかどうかを調べたものです。

実験の結果は興味深いものでした。電話番号を受け取った人数は、どちらの橋でもほとんど差は無いのに対し、電話をかけてきた人数は、つり橋の方が格段に高くなっていたのです。ちなみに、この結果は女性がインタビューした場合に限られ、男性インタビュアーの場合は、大きな差は見られませんでした。つまり、つり橋のような危険な場所にいると、そこで出会った異性に好意を抱いてしまうという結果が出たのです。

これは、情動の２要因理論と言われます。人が何らかの要因によって、心拍数の上昇などの生理的喚起が起きると、その時置かれている状況の中に要因を求めてしまうというのです。つり橋の上で、恐怖心から心臓が高鳴ると、無意識のうちにその原因を考え、その時目の前にいた女性に対して好意を抱いているのではないかと錯覚してしまうというわけです。

また、人は不安な時に、他人と一緒にいたいという、親和欲求が増加するとも言われています。そのため、異性とふたりでお化け屋敷に行ったり、絶叫系の乗り物に乗ったりという行動は、仲を深めるためにも有効な手段といえるでしょう。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学』 監修：亀田達也