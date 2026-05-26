このチェックリストに当てはまったら医者に行こう！注意しておきたい「高血圧の見分け方」【1週間で勝手に血圧が下がっていく体になるすごい方法】

このチェックリストに当てはまったら医者に行こう！注意しておきたい「高血圧の見分け方」

降圧薬や減塩では高血圧は治せない

ろれつが回らない

ろれつが回らないといった兆候は、脳梗塞の初期症状の可能性も。時間が経つと症状が消えますが、50％の人が48 時間以内に脳梗塞を発症します。すぐに受診を。

血圧が急に上昇した

普段と異なる急激な血圧の上昇は、脳や心臓などの血管が詰まっている可能性もあります。すぐに医療機関を受診してください。

息苦しさやのぼせ、動悸を感じる

血圧の上昇とともに息苦しさやのぼせ、動悸を感じる場合は「狭心症」や「心筋梗塞」など心臓に起因する病気の可能性があります。すぐに受診が必要です。

手足がしびれる

手足のしびれや痛みは心臓の病変かも。心臓の弁が機能しなくなる「心臓弁膜症」、血栓が手足の末梢動脈をふさぐ「塞栓症」などの可能性があります。

周囲の人から指摘される

数値には表れない異変を知る手掛かりになるのが、身近な人たちからの指摘です。「顔色が悪い」「疲れていそう」といった声を真摯に受け止めましょう。

むくみやすい

いつも履いている靴が入らないなど、あまりにむくみがひどい場合は「腎不全」や「慢性糸球体腎炎」など腎臓の病気かも。

出典：『1週間で勝手に血圧が下がっていく体になるすごい方法』