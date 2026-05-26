ストレス解消に効果絶大！心を整える音楽の聴き方とは？【自律神経の話】

脳が心地よいと感じる音楽を聴くと自律神経が整う！

自律神経を整える音楽の「快」パワー

「音楽」にも自律神経を整える力があります。人間の脳は元来、音楽を「快」と感じるようプログラムされています。

壮大な楽曲に心が揺さぶられるのも、軽快なリズムに思わず体が乗ってしまうのも、私たちが本能的に音楽による快感を求めている証拠といえるでしょう。

心地よい音楽は自律神経にもよい作用をもたらします。よい音楽を聴くことで心身の緊張がほぐれ、副交感神経の働きが高まるのです。

では、自律神経を整える音楽とは、どのような音楽をいうのでしょうか。第一にテンポが一定であること。速い遅いに関係なく、一定のテンポを保っていることが自律神経の安定のためには重要です。

例えばα波の出るヒーリングミュージックは、心を落ち着かせる作用はありますが、自律神経を整える効果は期待することができません。一日の疲れを取りたいようなときは、規則的なリズムのロックを聴くことで、自律神経のバランスが正常化し、身も心もシャキッとしてきます。

また、テンポの他にも音階の変化の激しくない曲のほうが、自律神経を安定させる効果が高いようです。

曲の長さは４～５分程度で、軽く聞き流せるものがおすすめ。そして何よりも大切なのが、あなた自身が好きな「ホッ」とする音楽を聴くこと。これが自律神経にとって一番の特効薬です。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 自律神経の話』 著：小林弘幸