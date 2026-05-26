　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　5.37　5.71　5.34　6.26
1MO　6.88　5.72　6.06　7.00
3MO　7.40　5.73　6.43　6.98
6MO　8.01　6.01　7.01　7.30
9MO　8.22　6.18　7.37　7.42
1YR　8.43　6.48　7.70　7.60

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　5.84　8.38　6.42
1MO　7.00　8.46　6.69
3MO　7.36　8.49　6.66
6MO　7.98　8.93　6.99
9MO　8.30　9.12　7.15
1YR　8.54　9.33　7.34
東京時間10:45現在　参考値

狭いレンジ内での動きが続いており短期ボラは低い水準での推移。