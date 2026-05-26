通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間5％台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 5.37 5.71 5.34 6.26
1MO 6.88 5.72 6.06 7.00
3MO 7.40 5.73 6.43 6.98
6MO 8.01 6.01 7.01 7.30
9MO 8.22 6.18 7.37 7.42
1YR 8.43 6.48 7.70 7.60
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.84 8.38 6.42
1MO 7.00 8.46 6.69
3MO 7.36 8.49 6.66
6MO 7.98 8.93 6.99
9MO 8.30 9.12 7.15
1YR 8.54 9.33 7.34
東京時間10:45現在 参考値
狭いレンジ内での動きが続いており短期ボラは低い水準での推移。
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3MO 7.40 5.73 6.43 6.98
6MO 8.01 6.01 7.01 7.30
9MO 8.22 6.18 7.37 7.42
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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9MO 8.30 9.12 7.15
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東京時間10:45現在 参考値
狭いレンジ内での動きが続いており短期ボラは低い水準での推移。