外資系生命保険大手「プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン」は２６日に発表した２０２６年３月期連結決算で、グループ会社の社員らによる金銭詐取問題に伴い、顧客への補償費用として約５５億円の特別損失を計上した。

１月に示していた被害額約３１億円を上回る規模となった。

特別損失の内訳は、問題の発端となった傘下のプルデンシャル生命が約４７億円、４月に同様の問題が発覚したジブラルタ生命が約７億６０００万円。顧客への補償は外部専門家による「補償委員会」で事実確認を進めており、最終的な規模は変動する可能性がある。

２６年３月期は、売上高にあたる保険料等収入が前年比５・４％減の３兆５６３１億円、本業のもうけを示す基礎利益が２０・４％減の１６５２億円だった。

同時に発表したプルデンシャル生命の２６年３月期決算は、保険料等収入が６・６％減の１兆４５４９億円、基礎利益は１２・６％減の４０２億円となった。２月９日から１１月５日まで実施している新規契約の販売自粛の影響で、新契約高は２２・９％減少し、３兆５０７４億円にとどまった。販売自粛の影響は、２７年３月期決算で一段と拡大する可能性がある。

プルデンシャル生命は今年１月、１００人以上の社員や元社員が１９９１〜２０２５年の間、顧客約５００人に対して架空の金融商品への投資などを持ちかけ、計約３１億円の金銭を受け取っていたと発表した。