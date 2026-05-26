「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午前１１時現在で、マイクロ波化学<9227.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



この日の東京株式市場でマイクロ波は４日ぶりに反落している。同社はマイクロ波化学プロセスの研究開発やエンジニアリング、ライセンス事業を展開する。２１日、「Ａｍａｚｏｎ Ｄｅｖｉｃｅｓ Ｃｌｉｍａｔｅ Ｔｅｃｈ Ａｃｃｅｌｅｒａｔｏｒ」に採択されたと発表した。同アクセラレーターは、Ａｍａｚｏｎデバイスの環境負荷低減に貢献するクリーンテクノロジーを持つ企業を対象に、技術導入の可能性検討や協業機会の創出を支援するプログラムのこと。



これが材料視され、株価は連日ストップ高と急騰。きょうは上昇一服となっているものの、引き続き買い目線で見ている投資家は多いようだ。



出所：MINKABU PRESS