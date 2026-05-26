◎２６日前場の主要ヘッドライン
・ＵＮＥＸＴは堅調、アニメ制作会社を子会社化
・芝浦機は急反落しＳ安、２７年３月期は営業益４％減を計画
・クエストが一時１０％超の急騰演じる、キオクシア関連株に物色の矛先が向かう
・弘電社はカイ気配スタート、きんでんのＴＯＢ価格１万１５０１円にサヤ寄せ
・プラコーがＳ高カイ気配、「データセンター関連機器」を目的に加える定款変更に反応
・山岡家は５日ぶり反発、自社株買い発表が手掛かりに
・伯東は反発、先端半導体パッケージ基板向け製造装置案件増え中計目標を見直し
・富士電機が連日新高値、データセンター向け水冷式機器開発と伝わる
・千代建がカイ気配のまま上昇、「中東ＬＮＧプラント新設工事再開」と報じられる
・ポスプラがカイ気配切り上げ、サイブリッジを割当予定先とする増資決議を材料視
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
・芝浦機は急反落しＳ安、２７年３月期は営業益４％減を計画
・クエストが一時１０％超の急騰演じる、キオクシア関連株に物色の矛先が向かう
・弘電社はカイ気配スタート、きんでんのＴＯＢ価格１万１５０１円にサヤ寄せ
・プラコーがＳ高カイ気配、「データセンター関連機器」を目的に加える定款変更に反応
・山岡家は５日ぶり反発、自社株買い発表が手掛かりに
・伯東は反発、先端半導体パッケージ基板向け製造装置案件増え中計目標を見直し
・富士電機が連日新高値、データセンター向け水冷式機器開発と伝わる
・千代建がカイ気配のまま上昇、「中東ＬＮＧプラント新設工事再開」と報じられる
・ポスプラがカイ気配切り上げ、サイブリッジを割当予定先とする増資決議を材料視
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS