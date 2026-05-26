クエスト<2332.T>＝切り返し急。生成ＡＩやＩｏＴ技術、ビッグデータなどを活用したデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進支援を手掛けるが、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリーの専業大手キオクシアホールディングス<285A.T>向けが売上高の約２割を占めており、中期的な商機拡大への期待が大きい。株価に出遅れ感があり、上値を見込んだ投資資金の攻勢を誘っている。



プラコー<6347.T>＝ストップ高カイ気配。同社は２５日の取引終了後、定款の一部変更を発表。事業目的に関する部分に、新たに「データセンター関連機器の製造販売」などを加えるとしており、手掛かり視されたようだ。事業領域の拡大と今後の事業展開に対応するため、定款の変更を行うとし、６月２５日開催予定の定時株主総会に付議する。



楽待<6037.T>＝大幅反発。２５日の取引終了後、取得総数６０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．０９％）、取得総額５億円を上限とする自社株買いを実施すると発表しており、好感した買いが集まっている。取得期間は５月２６日から１１月２７日までとし、市場買い付けで行う。



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出所：MINKABU PRESS