26日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比33.7％減の2583億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同42.9％減の1883億円だった。



個別ではステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジあり） <450A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳユーロ・ストックス５０指数 <2859> 、グローバルＸ ＵＳ テック・配当貴族 ＥＴＦ <283A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> 、ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信 <2523> など45銘柄が新高値。グローバルＸ オフィス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2096> 、ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 <1660> 、東証ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2555> 、ｉシェアーズ・コア Ｊリート ＥＴＦ <1476> 、ＮＺＡＭ ＲＥＩＴ指数（２・５・８・１１月決算型） <530A> など25銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> が3.66％高、グローバルＸ 防衛テック－日本株式 ＥＴＦ <513A> が3.52％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> は4.76％安、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> は3.78％安と大幅に下落した。



日経平均株価が260円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1213億5200万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1583億6100万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が157億1600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が154億9900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が126億800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が86億8500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が70億4400万円の売買代金となった。



株探ニュース