26日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数243、値下がり銘柄数306と、値下がりが優勢だった。



個別ではＴＭＨ<280A>がストップ高。イメージ情報開発<3803>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、ダイナミックマッププラットフォーム<336A>、デジタルグリッド<350A>、シャノン<3976>、アクセルスペースホールディングス<402A>など11銘柄は年初来高値を更新。ＨＰＣシステムズ<6597>、ＭＴＧ<7806>、オンコリスバイオファーマ<4588>、グリーンエナジー＆カンパニー<1436>、ｙｕｔｏｒｉ<5892>は値上がり率上位に買われた。



一方、トライアルホールディングス<141A>、イタミアート<168A>、ハンモック<173A>、キッズスター<248A>、フルッタフルッタ<2586>など50銘柄が年初来安値を更新。リファインバースグループ<7375>、ＡｌｂａＬｉｎｋ<5537>、ＴＨＥＣＯＯ<4255>、海帆<3133>、パワーエックス<485A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース