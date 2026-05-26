ETF売買代金ランキング＝26日前引け
26日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 121352 -46.8 69200
２. <1357> 日経Ｄインバ 15716 -25.4 3100
３. <1321> 野村日経平均 15499 -59.5 67940
４. <1360> 日経ベア２ 12608 67.1 76.2
５. <200A> 野村日半導 10618 118.2 4632
６. <2644> ＧＸ半導日株 9209 232.5 4081
７. <1458> 楽天Ｗブル 8685 -31.6 82520
８. <1579> 日経ブル２ 7044 -22.7 747.8
９. <1540> 純金信託 5333 43.2 21475
10. <1568> ＴＰＸブル 3814 -30.4 941.7
11. <1398> ＳＭＤリート 3663 1413.6 1851.0
12. <1306> 野村東証指数 3439 -27.1 417.9
13. <1542> 純銀信託 2133 0.0 35820
14. <1329> ｉＳ日経 1915 -19.8 6761
15. <1308> 上場東証指数 1747 71.8 4129
16. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1480 745.7 4224
17. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1449 152.0 1933.5
18. <1320> ｉＦ日経年１ 1047 -39.9 67700
19. <2243> ＧＸ半導体 997 -34.9 4696
20. <1489> 日経高配５０ 947 -49.2 3245
21. <1358> 上場日経２倍 883 -40.3 132200
22. <1330> 上場日経平均 839 -59.9 68030
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 811 -45.3 4262
24. <2838> ＭＸ米債ヘ無 793 79200.0 8812
25. <1459> 楽天Ｗベア 786 -40.5 125
26. <1655> ｉＳ米国株 786 -0.9 862.3
27. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 784 66.1 34450
28. <282A> ＧＸ半導１０ 777 89.5 2503
29. <408A> ｉＳＢＡＩ 723 27.7 322.9
30. <1545> 野村ナスＨ無 715 -39.9 239.3
31. <1671> ＷＴＩ原油 692 -50.2 5369
32. <2559> ＭＸ全世界株 677 -36.8 29650
33. <1475> ｉＳＴＰＸ 607 -59.5 408.2
34. <2840> ｉＦＥナ百無 606 48.2 2726
35. <1615> 野村東証銀行 603 -61.9 675.4
36. <314A> ｉＳゴールド 594 12.3 341.7
37. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 552 -8.6 77550
38. <513A> ＧＸ防衛日株 547 58.1 971
39. <2631> ＭＸナスダク 536 -63.6 33870
40. <1356> ＴＰＸベア２ 510 -36.1 117.3
41. <1346> ＭＸ２２５ 502 -17.0 67550
42. <563A> ＧＸＮデカバ 469 -19.6 1102
43. <183A> Ｍ米債長ヘ有 445 -100.0 444.7
44. <213A> 上場半導体株 440 96.4 428.1
45. <2036> 金先物Ｗブル 439 -37.6 179900
46. <1476> ｉＳＪリート 389 132.9 1854
47. <221A> ＭＸ日半導体 378 274.3 1212.5
48. <2247> ｉＦＳＰ無 346 3744.4 2248
49. <2648> 野村米十債Ｈ 332 444.3 3420
50. <1328> 野村金連動 329 19.6 17055
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 121352 -46.8 69200
２. <1357> 日経Ｄインバ 15716 -25.4 3100
３. <1321> 野村日経平均 15499 -59.5 67940
４. <1360> 日経ベア２ 12608 67.1 76.2
５. <200A> 野村日半導 10618 118.2 4632
６. <2644> ＧＸ半導日株 9209 232.5 4081
７. <1458> 楽天Ｗブル 8685 -31.6 82520
８. <1579> 日経ブル２ 7044 -22.7 747.8
９. <1540> 純金信託 5333 43.2 21475
10. <1568> ＴＰＸブル 3814 -30.4 941.7
11. <1398> ＳＭＤリート 3663 1413.6 1851.0
12. <1306> 野村東証指数 3439 -27.1 417.9
13. <1542> 純銀信託 2133 0.0 35820
14. <1329> ｉＳ日経 1915 -19.8 6761
15. <1308> 上場東証指数 1747 71.8 4129
16. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1480 745.7 4224
17. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1449 152.0 1933.5
18. <1320> ｉＦ日経年１ 1047 -39.9 67700
19. <2243> ＧＸ半導体 997 -34.9 4696
20. <1489> 日経高配５０ 947 -49.2 3245
21. <1358> 上場日経２倍 883 -40.3 132200
22. <1330> 上場日経平均 839 -59.9 68030
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 811 -45.3 4262
24. <2838> ＭＸ米債ヘ無 793 79200.0 8812
25. <1459> 楽天Ｗベア 786 -40.5 125
26. <1655> ｉＳ米国株 786 -0.9 862.3
27. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 784 66.1 34450
28. <282A> ＧＸ半導１０ 777 89.5 2503
29. <408A> ｉＳＢＡＩ 723 27.7 322.9
30. <1545> 野村ナスＨ無 715 -39.9 239.3
31. <1671> ＷＴＩ原油 692 -50.2 5369
32. <2559> ＭＸ全世界株 677 -36.8 29650
33. <1475> ｉＳＴＰＸ 607 -59.5 408.2
34. <2840> ｉＦＥナ百無 606 48.2 2726
35. <1615> 野村東証銀行 603 -61.9 675.4
36. <314A> ｉＳゴールド 594 12.3 341.7
37. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 552 -8.6 77550
38. <513A> ＧＸ防衛日株 547 58.1 971
39. <2631> ＭＸナスダク 536 -63.6 33870
40. <1356> ＴＰＸベア２ 510 -36.1 117.3
41. <1346> ＭＸ２２５ 502 -17.0 67550
42. <563A> ＧＸＮデカバ 469 -19.6 1102
43. <183A> Ｍ米債長ヘ有 445 -100.0 444.7
44. <213A> 上場半導体株 440 96.4 428.1
45. <2036> 金先物Ｗブル 439 -37.6 179900
46. <1476> ｉＳＪリート 389 132.9 1854
47. <221A> ＭＸ日半導体 378 274.3 1212.5
48. <2247> ｉＦＳＰ無 346 3744.4 2248
49. <2648> 野村米十債Ｈ 332 444.3 3420
50. <1328> 野村金連動 329 19.6 17055
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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