　26日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　121352　　 -46.8　　　 69200
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 15716　　 -25.4　　　　3100
３. <1321> 野村日経平均　　 15499　　 -59.5　　　 67940
４. <1360> 日経ベア２　　　 12608　　　67.1　　　　76.2
５. <200A> 野村日半導　　　 10618　　 118.2　　　　4632
６. <2644> ＧＸ半導日株　　　9209　　 232.5　　　　4081
７. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8685　　 -31.6　　　 82520
８. <1579> 日経ブル２　　　　7044　　 -22.7　　　 747.8
９. <1540> 純金信託　　　　　5333　　　43.2　　　 21475
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　3814　　 -30.4　　　 941.7
11. <1398> ＳＭＤリート　　　3663　　1413.6　　　1851.0
12. <1306> 野村東証指数　　　3439　　 -27.1　　　 417.9
13. <1542> 純銀信託　　　　　2133　　　 0.0　　　 35820
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　1915　　 -19.8　　　　6761
15. <1308> 上場東証指数　　　1747　　　71.8　　　　4129
16. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1480　　 745.7　　　　4224
17. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1449　　 152.0　　　1933.5
18. <1320> ｉＦ日経年１　　　1047　　 -39.9　　　 67700
19. <2243> ＧＸ半導体　　　　 997　　 -34.9　　　　4696
20. <1489> 日経高配５０　　　 947　　 -49.2　　　　3245
21. <1358> 上場日経２倍　　　 883　　 -40.3　　　132200
22. <1330> 上場日経平均　　　 839　　 -59.9　　　 68030
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 811　　 -45.3　　　　4262
24. <2838> ＭＸ米債ヘ無　　　 793　 79200.0　　　　8812
25. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 786　　 -40.5　　　　 125
26. <1655> ｉＳ米国株　　　　 786　　　-0.9　　　 862.3
27. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 784　　　66.1　　　 34450
28. <282A> ＧＸ半導１０　　　 777　　　89.5　　　　2503
29. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 723　　　27.7　　　 322.9
30. <1545> 野村ナスＨ無　　　 715　　 -39.9　　　 239.3
31. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 692　　 -50.2　　　　5369
32. <2559> ＭＸ全世界株　　　 677　　 -36.8　　　 29650
33. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 607　　 -59.5　　　 408.2
34. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 606　　　48.2　　　　2726
35. <1615> 野村東証銀行　　　 603　　 -61.9　　　 675.4
36. <314A> ｉＳゴールド　　　 594　　　12.3　　　 341.7
37. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 552　　　-8.6　　　 77550
38. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 547　　　58.1　　　　 971
39. <2631> ＭＸナスダク　　　 536　　 -63.6　　　 33870
40. <1356> ＴＰＸベア２　　　 510　　 -36.1　　　 117.3
41. <1346> ＭＸ２２５　　　　 502　　 -17.0　　　 67550
42. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 469　　 -19.6　　　　1102
43. <183A> Ｍ米債長ヘ有　　　 445　　-100.0　　　 444.7
44. <213A> 上場半導体株　　　 440　　　96.4　　　 428.1
45. <2036> 金先物Ｗブル　　　 439　　 -37.6　　　179900
46. <1476> ｉＳＪリート　　　 389　　 132.9　　　　1854
47. <221A> ＭＸ日半導体　　　 378　　 274.3　　　1212.5
48. <2247> ｉＦＳＰ無　　　　 346　　3744.4　　　　2248
49. <2648> 野村米十債Ｈ　　　 332　　 444.3　　　　3420
50. <1328> 野村金連動　　　　 329　　　19.6　　　 17055
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース