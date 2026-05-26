浅香唯、高校時代クラスメートだったタレント明かす「あまり学校来なかったよね」当時の思い出語り合う
歌手でタレントの浅香唯（56）が、25日放送のフジテレビ『ネプリーグ』（毎週月曜 後7：00）に出演。高校のクラスメートだったタレントを明かした。
【写真】「まるでプロマイド！」浅香唯の同級生タレントの“免許証”
番組では“レジェンドカリスマ”チームとして浅香が登場。共演した元光GENJIで俳優の大沢樹生（57）と同い年であることについて触れられると、2人は「高校の同級生」「同じクラスです」と明かした。
続けて大沢は「唯、あまり学校来なかったよね」と回顧。浅香は「あんまり芸能界の話はしていなかった」と当時を振り返った。
さらに浅香は「光GENJIさんになる前から知っていた」といい、「今度デビューするんだ」と言われた際に「ふーん」と答えていたやりとりを明かした。その後は「すごい勢いでトップアイドルになった」と振り返っていた。
当時の浅香について、大沢は「けっこうバカだったね」と冗談を交えて話すと、浅香は否定するような仕草を見せ、スタジオの笑いを誘っていた。
【写真】「まるでプロマイド！」浅香唯の同級生タレントの“免許証”
番組では“レジェンドカリスマ”チームとして浅香が登場。共演した元光GENJIで俳優の大沢樹生（57）と同い年であることについて触れられると、2人は「高校の同級生」「同じクラスです」と明かした。
続けて大沢は「唯、あまり学校来なかったよね」と回顧。浅香は「あんまり芸能界の話はしていなかった」と当時を振り返った。
さらに浅香は「光GENJIさんになる前から知っていた」といい、「今度デビューするんだ」と言われた際に「ふーん」と答えていたやりとりを明かした。その後は「すごい勢いでトップアイドルになった」と振り返っていた。
当時の浅香について、大沢は「けっこうバカだったね」と冗談を交えて話すと、浅香は否定するような仕草を見せ、スタジオの笑いを誘っていた。