フリーアナウンサーの中川安奈さんが２５日、自身のインスタグラムを更新。

ゴルフを楽しんだことを明かしました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 「人生初のゴルフコンペ デビューしました」 ゴルフウエア姿に反響 「とてもお似合い」「ブラボー」





中川安奈さんは「人生初のゴルフコンペ デビューしました」と綴ると、ゴルフウエア姿の写真をアップ。



続けて「参加させていただくことが決まったときからずっとドキドキしていて...初めましての方ともご一緒するし、コンペというと大人の社交場のような独特の雰囲気を感じていたので、粗相があったらどうしよう とか色々考えてしまって！」と、記しました。





そして「でも当日はサンデースポーツでたくさんお世話になったうっちーさんと同じ組でまわらせていただき、そのほかのメンバーのお二人も優しくあたたかくて、とっても楽しいあっという間のラウンドでした それにしてもうっちーさん、ドライバーの飛距離がすごすぎたなぁ〜」と、元プロ野球選手の内川聖一さんとの２ショット写真を添えて綴りました。

中川安奈さんは「結果は自己ベストタイのスコア なかなかPB更新は難しいですね！笑」と、投稿。



続けて「3枚目はスタート前、ダンディな石川さん そして素敵な機会へのお声がけをくださった松井さんと」と綴り、元プロサッカー選手の石川直宏さん。松井大輔さんとの３ショット写真をアップ。









そして「4枚目のばっちりな日焼け対策の様子もご覧あれ」と、日焼け対策を施した写真と共に綴っています。





この投稿にファンからは「とてもお似合いです 素敵です かわいい♥♥♥」・「美しいスタイル」・「ゴルフウエア似合います ブラボー」・「安奈さん、素敵です。ゴルフがんばって」・「ゴルフ姿も可愛すぎ スタイル良すぎだね！！」などの反響が寄せられています。







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