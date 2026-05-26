5月26日 発表

Blizzard Entertainmentのアクションゲーム「オーバーウォッチ」の国際大会「Overwatch Champions Clash Tokyo 2026 hosted by Ganymede」で、アジア地域代表の「Crazy Raccoon」が優勝した。

「Overwatch Champions Clash Tokyo 2026 hosted by Ganymede」は、日本時間5月22日から5月24日まで開催された「オーバーウォッチ」史上初となる日本開催の公式国際大会。GANYMEDEが主催し、Blizzard Entertainment協力のもと東京都立川市にある「アリーナ立川立飛」を舞台に、世界トップレベルのチームによる白熱した戦いと、3日間にわたるエンターテインメントが繰り広げられた。

「Overwatch Champions Clash」は、「オーバーウォッチ」のグローバル競技シーン「Overwatch Champions Series」（以下OWCS）のシーズンの中間に開催される、北米、欧州と中東およびアフリカ、中国、アジアの4地域からトップ2チームずつが出場するオフライン公式国際大会。

日本初開催となる本大会で優勝に輝いたのは、アジア代表「Crazy Raccoon」。準優勝となったEMEA代表「Twisted Minds」と激戦を繰り広げた。決勝戦はフルセットにもつれ込む大接戦となり、Twisted Mindsが先に王手をかけたものの、最後まで粘り強さを見せたCrazy Raccoonが見事な逆転勝利を収めた。

会場では、オフィシャルやチームの物販コーナーのほか、チームとのミート＆グリートタイムも実施された。なお、イベントの模様は以下より視聴できる。

【2026 OWCS Champions Clash Day 1】【2026 OWCS Champions Clash Day 2】【2026 OWCS Champions Clash Day 3】

【「Overwatch Champions Clash Tokyo 2026 hosted by Ganymede」順位】

優勝：Crazy Raccoon

準優勝：Twisted Minds

3位：ZETA DIVISION

「Crazy Raccoon」

Crazy Raccoonは、2018年4月に結成されたチームで、「ゲーマーをかっこよく魅せる」をテーマに掲げ、eスポーツの発展を目的として活動している。「オーバーウォッチ」部門は2024年4月に設立された。メンバーは多くの支持を集め、数々の大会実績を重ねている。

【「Crazy Raccoon」の優勝コメント（優勝インタビュー抜粋）】

これまで優勝した際も嬉しかったですが、今回は「Crazy Raccoon」という日本のチームとして、日本で優勝できたことを大変嬉しく思っています。ただ、優勝を果たした今でも、私たちにはまだ未熟な部分や課題があると感じており、今後さらに改善していきたいと考えています。難しい局面も数多くありましたが、それらを乗り越えて優勝できたことに感謝しています。本当にありがとうございました。

【PLAYER】

・MAX(@OW_MAX1)

・JunBin(@Junbin_ow)

・LIP(@socutelip)

・HeeSang(@Ow_HeeSang)

・shu(@shu_overwatch)

・CH0R0NG(@CH0R0NG_OW)

（敬称略）

【COACH】

・MOON(@moonbyungchul89)

・Pavane(@pavane_90)

・Kong(@OW_Kong)

（敬称略）