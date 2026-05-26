負傷中で開幕の出場が微妙なヤマルもメンバー入りを果たす

スペイン代表は5月25日、代表メンバー26人を正式発表した。

国内リーグの「2強」のうち、レアル・マドリードからの選出が1人もいなかったことに、SNS上では衝撃が走っている。

今回公開された陣容には、中盤にペドリやガビ、ロドリゴといった実力者が順当に選出。前線にはオルモなどが選出され、負傷中で開幕の出場が微妙と言われているラミン・ヤマルもメンバー入りを果たした。最終ラインにはククレジャやラポルテらが顔を揃えている。

各ポジションに充実したタレントを揃える一方で、国内の強豪であるレアル・マドリードからの選出がゼロ。異例の事態となった陣容に対し、SNS上では「マドリーから選ばれないスペイン代表ってあるのやな マジか！」「ほぼバルサティコで草」「ヤマル選ばれたんだ！開幕から行けるの？それともスペインクラスは準決、決勝に間に合えばいい選定？」「一昔前はバルサマドリーオールスターだったのが今やマドリーゼロって時代は変わったなぁ」「レアルから1人も選ばれない時代が来るなんて」といった驚きの声や様々な反応が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）