『風、薫る』敏腕看病婦“フユさん”猫背椿、意味深ラストシーンにネット心配「訳ありっぽい！」「介護してる？」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第9週「夕映え」（第42回）が26日に放送され、看病婦のフユ（猫背椿）の”素顔”に迫ったラストシーンに、ネット上には「家族の事情を抱えてる!?」「訳ありっぽい！」「自宅介護してる？」などの声が集まった。
【写真】フユ（猫背椿）の“事情”を知ることになる、りん（見上愛） 明日の『風、薫る』
千佳子（仲間由紀恵）の手術が成功したことを受け、病院の意向で、りん（見上）や直美（上坂）たち見習い看護婦が、フユら看病婦に看護を教えることとなった。しかし、その対応に納得がいかない看病婦たち。りんたちと看病婦たちの間の溝は深まるばかり。
そんなある日、男性が重傷を負って運ばれ、緊急手術が行われる。今井（古川雄大）と黒川（平埜生成）の指示で、りんと直美は手術介助に入る。しかし2人はそこでミスをしてしまう。見かねたフユがりんに代わって手術介助を行う。
その後、りんはフユに手術介助を教えてほしいと頭を下げる。フユは素っ気なく「いいよ」と応じるものの「お金くれたらね」とポツリ。驚くりんに対してフユは「教えるんだからお金もらわなきゃ割に合わない」と言い切る。
そんな第42回のラストシーンでは、仕事を終えて夜に帰宅したフユが、外で洗濯する姿が映し出される。背中を丸めながら思わずため息をつくフユ。そんな彼女に対して、家の中から「お〜い」と呼ぶ声が聞こえる。フユはゆっくり立ち上がり、とぼとぼとその場を後にするのだった…。
放送後、ネット上にはフユについて「家族の事情を抱えてる!?」「訳ありっぽい！」「自宅介護してる？」「家でも看病か介護していそう」「フユさん悪い人じゃないと思うのよな〜」「大変な思いしてるんだろうね」といった反響が相次いでいた。
【写真】フユ（猫背椿）の“事情”を知ることになる、りん（見上愛） 明日の『風、薫る』
千佳子（仲間由紀恵）の手術が成功したことを受け、病院の意向で、りん（見上）や直美（上坂）たち見習い看護婦が、フユら看病婦に看護を教えることとなった。しかし、その対応に納得がいかない看病婦たち。りんたちと看病婦たちの間の溝は深まるばかり。
その後、りんはフユに手術介助を教えてほしいと頭を下げる。フユは素っ気なく「いいよ」と応じるものの「お金くれたらね」とポツリ。驚くりんに対してフユは「教えるんだからお金もらわなきゃ割に合わない」と言い切る。
そんな第42回のラストシーンでは、仕事を終えて夜に帰宅したフユが、外で洗濯する姿が映し出される。背中を丸めながら思わずため息をつくフユ。そんな彼女に対して、家の中から「お〜い」と呼ぶ声が聞こえる。フユはゆっくり立ち上がり、とぼとぼとその場を後にするのだった…。
放送後、ネット上にはフユについて「家族の事情を抱えてる!?」「訳ありっぽい！」「自宅介護してる？」「家でも看病か介護していそう」「フユさん悪い人じゃないと思うのよな〜」「大変な思いしてるんだろうね」といった反響が相次いでいた。