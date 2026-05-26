年間表彰式のドレスアップが反響

バレーボール・SVリーグ女子優勝のSAGA久光スプリングスの選手たちがドレスアップした姿に反響が広がっている。19日に行われた年間表彰式で、青を基調とした煌びやかな衣装で登場したシーンが話題に。183センチの長身を誇る日本代表の21歳・北窓絢音がドレスのお気に入りポイントを語ると、ファンからも歓声があがっている。

北窓は肩がシースルーになった青のロングドレスで出席。首にはパールのネックレス、後ろで束ねた髪にもヘアメイクを施し、コート上とは一変した大人っぽい姿を披露していた。

SVリーグの公式SNSに投稿された動画で「今日のドレスのお気に入りポイント」を聞かれた北窓は、「ウエストを結構細く絞っていただいて、スタイルをよく見せるようにしてもらいました」とはにかむと、衣装を見せるように、その場で一周回ってみせた。この動画にはSNS上のファンも反応している。

「どんな等身してるんだよ。スタイル良過ぎる」

「北窓ちゃんかわいい」

「めっちゃドレス似合ってます」

「腰の絞りがいいですね」

「スタイル良すぎです」

「長身ながら小顔さんやので、等身が凄いです」

「とてもオシャレでかわいい」

「タイル良くて、髪の毛長くて、ドレス姿が映えてるよねー」

レギュラーシーズン2位だったSAGA久光は、4月末に開催された女子チャンピオンシップファイナル（決勝）で、大阪マーヴェラスを撃破。Vリーグ時代の21-22シーズン以来、4季ぶり9度目の戴冠で、SVリーグ移行後、初優勝を果たした。

北窓はアウトサイドヒッターとして優勝に貢献。昨年デビューを果たした日本代表には、今年も名を連ねている。



（THE ANSWER編集部）