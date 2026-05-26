【映画ランキング】『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』初登場1位！
5月22〜24日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、スター・ウォーズシリーズ最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、初週金土日動員43万5000人、興収7億4900万円をあげ、初登場1位に輝いた。
【写真で見る】5月22〜24日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、公開5週目を迎えた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、週末金土日動員20万3000人、興収2億7700万円をあげランクイン。累計では動員494万人、興収68億円を突破した。
3位は、公開4週目の『プラダを着た悪魔2』が、週末金土日動員19万8000人、興収3億1200万円をあげランクイン。興収では2位の『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を上回っている。累計では動員267万人、興収40億円を突破した。
4位は、週末金土日動員18万9000人、興収2億7700万円をあげた公開7週目の『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』。累計では動員840万人、興収124億円を突破した。5位には、公開4週目の『SAKAMOTO DAYS』、6位には公開2週目の映画『正直不動産』がそれぞれランクインした。
その他、7位に俳優の佐藤二朗が原作・脚本・主演を務めるサイコバイオレンス『名無し』が、8位には結成20周年を迎えたロックバン・SUPER BEAVERのアニバーサリーイヤーに1年間密着した『SUPER BEAVER LIVE＆DOCUMENTARY−現在地−』が初登場でランクインを果たした。
5月22〜24日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』
第2位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』
第3位：『プラダを着た悪魔２』
第4位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
第5位：『SAKAMOTO DAYS』
第6位：映画『正直不動産』
第7位：『名無し』
第8位：『SUPER BEAVER LIVE＆DOCUMENTARY−現在地−』
第9位：『君のクイズ』
第10位：『ひつじ探偵団』
【写真で見る】5月22〜24日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、公開5週目を迎えた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、週末金土日動員20万3000人、興収2億7700万円をあげランクイン。累計では動員494万人、興収68億円を突破した。
4位は、週末金土日動員18万9000人、興収2億7700万円をあげた公開7週目の『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』。累計では動員840万人、興収124億円を突破した。5位には、公開4週目の『SAKAMOTO DAYS』、6位には公開2週目の映画『正直不動産』がそれぞれランクインした。
その他、7位に俳優の佐藤二朗が原作・脚本・主演を務めるサイコバイオレンス『名無し』が、8位には結成20周年を迎えたロックバン・SUPER BEAVERのアニバーサリーイヤーに1年間密着した『SUPER BEAVER LIVE＆DOCUMENTARY−現在地−』が初登場でランクインを果たした。
5月22〜24日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』
第2位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』
第3位：『プラダを着た悪魔２』
第4位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
第5位：『SAKAMOTO DAYS』
第6位：映画『正直不動産』
第7位：『名無し』
第8位：『SUPER BEAVER LIVE＆DOCUMENTARY−現在地−』
第9位：『君のクイズ』
第10位：『ひつじ探偵団』