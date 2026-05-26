レンジャーズ戦

米大リーグ・アストロズの今井達也投手が25日（日本時間26日）、敵地レンジャース戦に先発登板。6回無安打無失点、2奪三振の快投で今季2勝目（2敗）を挙げた。アストロズは継投でのノーヒットノーランを達成。球界としても2024年以来となる継投での無安打無得点試合に、現地では祝福の声があがっている。

スコアボードに0を並べた。今井は初回に3四球を出すなど、制球に苦しんだものの、二塁への併殺打などでピンチを切り抜けた。2回以降は持ち前の冷静な投球を披露。ゆったりとしたフォームからキレのあるボールを投じて、3者凡退を続けた。

バックの守りにも助けられ、メジャーでは最長となる6回97球の熱投でレンジャーズ打線をノーヒットに抑え、初のクオリティスタートを達成。後を継いだオカートが7回を、サンタが8、9回を無安打に抑えて、3人でノーヒットノーランを達成した。

米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のMLB専門Xは「2024年以来となるメジャーリーグ初のノーヒットノーランは、ヒューストン・アストロズが達成！」と快挙を祝福。「タツヤ・イマイ、スティーブン・オカート、そしてアリンバー・サンタがアストロズ史上18度目となるノーヒットノーランを達成した！」と伝えていた。



（THE ANSWER編集部）