メイトーの「カスタードプリン」が、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」をコラボレーション。

「ポムポムプリン」が友だちと一緒に45周年をお祝いするような、期間限定のスペシャルパッケージ全3種が登場します！

メイトー「カスタードプリン」サンリオ「ポムポムプリン」コラボパッケージ

価格：オープン

発売日：2026年6月1日(月)より順次

内容量：210g（70g×3）

保存温度：要冷蔵10℃以下

発売地域：全国

1981年に、日本で初めて工業化された本格的なカスタードプリンとして誕生した、協同乳業のロングセラースイーツ「メイトーのカスタードプリン」

2026年に発売45周年を迎えたことを記念して、サンリオの「ポムポムプリン」とコラボレーションします☆

誕生以来、卵・生乳・砂糖の素材本来のおいしさを大切に、じっくり丁寧に蒸して固める“本格蒸し製法”を守り続けている「メイトーのカスタードプリン」

変わらない王道の味わいは、世代を超えて多くの人に愛されてきました。

そんな「メイトーのカスタードプリン」と、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」による、夢のコラボが実現。

2025年のサンリオキャラクター大賞で1位を獲得した「ポムポムプリン」は、2026年の中間順位でも1位となるほどの人気ぶりです！

2026年のデビュー30周年で引き続き注目を浴びる「ポムポムプリン」とコラボした、期間限定のスペシャルパッケージが発売されます。

コラボパッケージで登場するのは「メイトーのカスタードプリン」のほか、「メイトーのとろけるなめらかプリン」と「メイトーのティラミス風プリン」の3種。

「ポムポムプリン」が「メイトーのカスタードプリン」を手に持ち、お友だちの「スコーン」や「マフィン」「ベーグル」とともに、45周年を祝う様子が表現されています☆

お祝いムードあふれる特別なビジュアルで、長年親しんできた人へ感謝の気持ちをお届け。

また、外側のパッケージだけでなく、プリンのフタにも「ポムポムプリン」のデザインを採用し、全12種類の展開です！

「ポムポムプリン」がプリンを食べている様子や、お友だちと楽しそうに過ごす姿など、表情豊かなデザインをラインナップ。

思わず全種類集めたくなる、かわいらしいデザインに仕上げられています☆

メイトーのカスタードプリン（3個パック）

エネルギー：1個あたり102kcal

定番のカスタードプリンは「ポムポムプリン」カラーのパッケージ。

「ポムポムプリン」たちが、45周年をお祝いしているような、楽しいパーティー風デザインです！

メイトーのとろけるなめらかプリン（3個パック）

エネルギー：1個あたり108kcal

口あたりや食感た特徴的な、とろけるなめらかプリンも、「ポムポムプリン」のコラボパッケージで登場。

プリンを手にした「ポムポムプリン」と、お友だちの「マフィン」や「ベーグル」が一緒にお祝いしているようなデザインです☆

メイトーのティラミス風プリン（3個パック）

エネルギー：1個あたり109kcal

ティラミス風プリンのコラボパッケージは、プリンを抱えて大喜びする「ポムポムプリン」がキュート。

緑と茶色の組み合わせで、プリンのフタも「ポムポムプリン」のイラスト付きです！

45周年を迎えた「メイトーのカスタードプリン」と、30周年を迎えた「ポムポムプリン」の夢のコラボレーション。

メイトーの「カスタードプリン」サンリオ「ポムポムプリン」コラボパッケージは、2026年6月1日より順次、全国発売です！

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