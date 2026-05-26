誕生45周年を祝う特別なデザイン！メイトー「カスタードプリン」サンリオ「ポムポムプリン」コラボパッケージ
メイトーの「カスタードプリン」が、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」をコラボレーション。
「ポムポムプリン」が友だちと一緒に45周年をお祝いするような、期間限定のスペシャルパッケージ全3種が登場します！
メイトー「カスタードプリン」サンリオ「ポムポムプリン」コラボパッケージ
価格：オープン
発売日：2026年6月1日(月)より順次
内容量：210g（70g×3）
保存温度：要冷蔵10℃以下
発売地域：全国
1981年に、日本で初めて工業化された本格的なカスタードプリンとして誕生した、協同乳業のロングセラースイーツ「メイトーのカスタードプリン」
2026年に発売45周年を迎えたことを記念して、サンリオの「ポムポムプリン」とコラボレーションします☆
誕生以来、卵・生乳・砂糖の素材本来のおいしさを大切に、じっくり丁寧に蒸して固める“本格蒸し製法”を守り続けている「メイトーのカスタードプリン」
変わらない王道の味わいは、世代を超えて多くの人に愛されてきました。
そんな「メイトーのカスタードプリン」と、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」による、夢のコラボが実現。
2025年のサンリオキャラクター大賞で1位を獲得した「ポムポムプリン」は、2026年の中間順位でも1位となるほどの人気ぶりです！
2026年のデビュー30周年で引き続き注目を浴びる「ポムポムプリン」とコラボした、期間限定のスペシャルパッケージが発売されます。
コラボパッケージで登場するのは「メイトーのカスタードプリン」のほか、「メイトーのとろけるなめらかプリン」と「メイトーのティラミス風プリン」の3種。
「ポムポムプリン」が「メイトーのカスタードプリン」を手に持ち、お友だちの「スコーン」や「マフィン」「ベーグル」とともに、45周年を祝う様子が表現されています☆
お祝いムードあふれる特別なビジュアルで、長年親しんできた人へ感謝の気持ちをお届け。
また、外側のパッケージだけでなく、プリンのフタにも「ポムポムプリン」のデザインを採用し、全12種類の展開です！
「ポムポムプリン」がプリンを食べている様子や、お友だちと楽しそうに過ごす姿など、表情豊かなデザインをラインナップ。
思わず全種類集めたくなる、かわいらしいデザインに仕上げられています☆
メイトーのカスタードプリン（3個パック）
エネルギー：1個あたり102kcal
定番のカスタードプリンは「ポムポムプリン」カラーのパッケージ。
「ポムポムプリン」たちが、45周年をお祝いしているような、楽しいパーティー風デザインです！
メイトーのとろけるなめらかプリン（3個パック）
エネルギー：1個あたり108kcal
口あたりや食感た特徴的な、とろけるなめらかプリンも、「ポムポムプリン」のコラボパッケージで登場。
プリンを手にした「ポムポムプリン」と、お友だちの「マフィン」や「ベーグル」が一緒にお祝いしているようなデザインです☆
メイトーのティラミス風プリン（3個パック）
エネルギー：1個あたり109kcal
ティラミス風プリンのコラボパッケージは、プリンを抱えて大喜びする「ポムポムプリン」がキュート。
緑と茶色の組み合わせで、プリンのフタも「ポムポムプリン」のイラスト付きです！
45周年を迎えた「メイトーのカスタードプリン」と、30周年を迎えた「ポムポムプリン」の夢のコラボレーション。
メイトーの「カスタードプリン」サンリオ「ポムポムプリン」コラボパッケージは、2026年6月1日より順次、全国発売です！
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