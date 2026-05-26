腕時計は、その人の雰囲気やライフスタイルをさりげなく映し出すアイテム。ドラマでの凛とした役柄、CMでの華やかな姿、普段の立ち居振る舞いなど、世の中の人たちが「腕時計が似合う」と感じる女性芸能人のイメージはさまざまなのでは。



【調査結果】腕時計が似合う女性芸能人ランキング

株式会社NEXERはこのほど、高級腕時計の正規販売店「HARADA」と共同で、全国の男女1000名を対象に行った「腕時計が似合う女性芸能人」についてのアンケート結果を公開した。



3位は「デヴィ夫人」（40票）が入った。主な意見として「超セレブなので上品な腕時計がとても似合うと思う」（20代・女性）、「経歴がすごいから」（40代・男性）、「高価で品質の良い腕時計を、いつも身につけていそう」（50代・女性）などがあった。



2位は「天海祐希」（98票）がランクイン。「キリッとした上品な顔立ちなので、高級腕時計が似合いそうです」（30代・女性）、「キャリアウーマンの印象が強く、ジャケットと腕時計が似合うと思うから」（40代・女性）、「普段から時間に厳しそうなイメージがあって時計を常に使っていそうなので」（40代・男性）などの声が寄せられた。



圧倒的1位は「北川景子」（190票）となった。主な理由として「腕時計のキラキラした感じに負けないくらい輝いているから」（30代・女性）、「ふと腕時計を見る仕草がとても似合いそう」（30代・男性）、「綺麗で透明感があり、スラッとしていてスーツが似合うから」（40代・男性）などが挙がった。



（よろず～ニュース調査班）