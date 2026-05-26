遊園地を満喫する描きおこしイラストのグッズが必ず当たる！セガ ラッキーくじオンライン「桃源暗鬼」
TVアニメ『桃源暗鬼』のグッズが当たる、セガ ラッキーくじオンラインの販売がスタート。
遊園地をテーマにした新規イラストのグッズやマスコットなどが当たる、ハズレなしのくじをオンラインで楽しめます☆
セガ ラッキーくじオンライン「桃源暗鬼」
くじ販売期間：2026年5月25日11:00〜2026年7月21日23:59
価格：1回800円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)
セガ ラッキーくじオンライン「桃源暗鬼」が、2026年5月25日11時より販売スタート。
「遊園地」をテーマに、新しく描きおこされたイラストを使用したグッズや、「ぬいぐるみマスコット」などが賞品にラインナップされています！
A賞：アクリルパネル
サイズ：全長約27cm
A賞は、新規描きおこしイラストが1枚で堪能できるアクリルパネル。
遊園地をテーマに、ぬいぐるみやバルーンアートなどを手にした、楽しそうな様子が描かれています！
B賞：マルチクロス
種類：全9種
サイズ：全長約100cm
B賞の賞品は大きなサイズでイラストを楽しめるマルチクロス。
遊園地を楽しむキャラクターたちのデザインで、風船や星をあしらったフレームデザインもポイントです☆
C賞：ぬいぐるみマスコット
種類：全9種
サイズ：全長約11cm
C賞のぬいぐるみマスコットは、描きおこしイラストをデフォルメデザインで再現。
遊園地を満喫するような、動物耳アクセサリーを付けたキャラクターたちがキュートです！
D賞：アクリルスタンド
種類：全9種
サイズ：全長約10〜12cm
D賞のアクリルスタンドは、描きおこしの新規イラストを全身図で楽しめるデザイン。
お気に入りを集めて並べて飾ることもできます☆
E賞：缶バッジ
種類：全18種
サイズ：全長約7.5cm
E賞の缶バッジは、バラエティ豊かに全18種をラインナップ。
各キャラクター、等身イラストとデフォルメイラストの2種類展開です。
F賞：ステッカーセット
種類：全9種
サイズ：全長約8〜9cm
F賞のステッカーセットには、デザインの異なる2つのステッカーを封入。
遊園地テーマのフレームで飾られた描きおこしイラストと、デフォルメタッチのイラストセットです☆
遊園地をテーマにした描きおこしデザインのグッズがもらえる、TVアニメ「桃源暗鬼」のオンラインくじ。
セガ ラッキーくじオンライン「桃源暗鬼」は、2026年5月25日より販売中です！
©漆原侑来（秋田書店）／桃源暗鬼製作委員会
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