TVアニメ『桃源暗鬼』のグッズが当たる、セガ ラッキーくじオンラインの販売がスタート。

遊園地をテーマにした新規イラストのグッズやマスコットなどが当たる、ハズレなしのくじをオンラインで楽しめます☆

セガ ラッキーくじオンライン「桃源暗鬼」

くじ販売期間：2026年5月25日11:00〜2026年7月21日23:59

価格：1回800円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

セガ ラッキーくじオンライン「桃源暗鬼」が、2026年5月25日11時より販売スタート。

「遊園地」をテーマに、新しく描きおこされたイラストを使用したグッズや、「ぬいぐるみマスコット」などが賞品にラインナップされています！

A賞：アクリルパネル

サイズ：全長約27cm

A賞は、新規描きおこしイラストが1枚で堪能できるアクリルパネル。

遊園地をテーマに、ぬいぐるみやバルーンアートなどを手にした、楽しそうな様子が描かれています！

B賞：マルチクロス

種類：全9種

サイズ：全長約100cm

B賞の賞品は大きなサイズでイラストを楽しめるマルチクロス。

遊園地を楽しむキャラクターたちのデザインで、風船や星をあしらったフレームデザインもポイントです☆

C賞：ぬいぐるみマスコット

種類：全9種

サイズ：全長約11cm

C賞のぬいぐるみマスコットは、描きおこしイラストをデフォルメデザインで再現。

遊園地を満喫するような、動物耳アクセサリーを付けたキャラクターたちがキュートです！

D賞：アクリルスタンド

種類：全9種

サイズ：全長約10〜12cm

D賞のアクリルスタンドは、描きおこしの新規イラストを全身図で楽しめるデザイン。

お気に入りを集めて並べて飾ることもできます☆

E賞：缶バッジ

種類：全18種

サイズ：全長約7.5cm

E賞の缶バッジは、バラエティ豊かに全18種をラインナップ。

各キャラクター、等身イラストとデフォルメイラストの2種類展開です。

F賞：ステッカーセット

種類：全9種

サイズ：全長約8〜9cm

F賞のステッカーセットには、デザインの異なる2つのステッカーを封入。

遊園地テーマのフレームで飾られた描きおこしイラストと、デフォルメタッチのイラストセットです☆

遊園地をテーマにした描きおこしデザインのグッズがもらえる、TVアニメ「桃源暗鬼」のオンラインくじ。

セガ ラッキーくじオンライン「桃源暗鬼」は、2026年5月25日より販売中です！

©漆原侑来（秋田書店）／桃源暗鬼製作委員会

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 遊園地を満喫する描きおこしイラストのグッズが必ず当たる！セガ ラッキーくじオンライン「桃源暗鬼」 appeared first on Dtimes.