老舗「森半」の宇治抹茶×わらび餅、500円！ ローソン「宇治抹茶スムージー」

記事ポイント 1836年創業の京都・宇治の老舗茶屋「森半」の宇治抹茶を使用したスムージーがローソンに登場わらび餅と黒蜜をトッピングした”飲む和スイーツ”が税込500円のワンコイン価格で味わえます「MACHI café＋」は2026年5月末までに東北エリアへ初進出し、全国81店舗へ拡大します 1836年創業の京都・宇治の老舗茶屋「森半」の宇治抹茶を使用したスムージーがローソンに登場わらび餅と黒蜜をトッピングした”飲む和スイーツ”が税込500円のワンコイン価格で味わえます「MACHI café＋」は2026年5月末までに東北エリアへ初進出し、全国81店舗へ拡大します

ローソンの店内手作りドリンクサービス「MACHI café＋」から、本格派の抹茶スムージーが新たに登場します。

わらび餅と黒蜜をトッピングした贅沢な一杯は、2026年5月26日より販売されています。

ローソン「宇治抹茶スムージー」





商品名：宇治抹茶スムージー価格：500円（税込）発売日：2026年5月26日（火）販売店舗：ローソン MACHI café＋導入店舗使用抹茶：1836年創業・京都「森半」の宇治抹茶

ローソンの「MACHI café＋」が2026年5月26日より『宇治抹茶スムージー』（税込500円）の販売を開始します。

1836年創業の京都・宇治の老舗茶屋「森半」が厳選した宇治抹茶を使用しており、濃厚な旨みと上品な香りが特長です。

生乳100％使用の牛乳と練乳を合わせたなめらかなスムージーに、もちっとした食感のわらび餅とコク深い黒蜜がトッピングされています。

抹茶のほろ苦さとミルクのまろやかさが重なり、和パフェのような満足感が一杯に凝縮されています。

税込500円のワンコイン価格で、本格的な抹茶スイーツドリンクを提供しています。

「森半」の宇治抹茶が生み出す本格的な味わい





使用される「森半」は1836年創業の京都・宇治に根ざした老舗茶屋で、その宇治抹茶は国内外で高い評価を受けています。

抹茶の濃厚な旨みは、生乳100％の牛乳と練乳が加わることでよりまろやかな余韻へと変わり、飲み口に上品な甘みが広がります。





店内に掲出されるポスターにも、わらび餅と黒蜜が添えられた鮮やかなグリーンのスムージーが映えています。

抹茶ドリンクのカフェ需要が国内外で高まる中、コンビニで手軽に本格的な味わいを提供するメニューとして開発されます。

「MACHI café＋」東北エリアへ初進出・全国81店舗へ拡大





これまで関東・北海道を中心に展開してきた「MACHI café＋」は、2026年5月より東北エリアへ初進出します。

青森県・岩手県・宮城県・秋田県の計20店舗へ5月29日（金）までに導入され、全国の展開店舗数は81店舗（2026年5月末時点）となります。

5月22日（金）には弘前神田五丁目店・青森平新田店など青森・岩手・宮城・秋田の9店舗に先行導入され、5月29日（金）には秋田日赤病院前店・盛岡門店・仙台小角店など残る11店舗に導入される予定です。

各店舗の正確な所在地は、ローソン公式サイトに掲載されます。

注文ごとに手作りする「MACHI café＋」のサービス設計





「MACHI café＋」は2022年9月より展開されているサービスで、店内厨房スペースを活用し、注文ごとに一杯ずつ手作りしています。

コーヒーや生バナナスムージーなど定番商品とシーズナル商品を合わせ、常時12〜15種類のラインナップを提供しています。

スタッフの育成にも独自の取り組みが設けられており、社内認証制度によって「リーダークルー」「ファンタジスタ」として認定された接客スキルの高いスタッフが各店舗を支えています。

2012年から始まった「ファンタジスタ制度」は現在「MACHI café」「接客」「まちかど厨房」「ファーストフード」の4分野で展開され、20,000人を超えるクルーが認定を受けています。

京都・宇治の老舗茶屋「森半」の宇治抹茶に、生乳100％の牛乳・練乳・わらび餅・黒蜜を組み合わせた『宇治抹茶スムージー』は、税込500円という手の届きやすい価格で本格的な和の味わいを届けています。

東北エリア初進出を含む全国81店舗での展開により、これまで「MACHI café＋」を利用できなかった地域の人々にもこのメニューが届きます。

ローソン「宇治抹茶スムージー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「森半」はどのような茶屋ですか？

A. 「森半」は1836年創業の京都・宇治に拠点を置く老舗茶屋です。

濃厚な旨みと上品な香りが特長の宇治抹茶を国内外へ提供しており、高い評価を受けています。

Q. 「MACHI café＋」は全国どこでも利用できますか？

A. 2026年5月末時点で全国81店舗に展開されています。

今回の東北エリア進出により青森県・岩手県・宮城県・秋田県の計20店舗が新たに加わります。

導入店舗の一覧はローソン公式サイトに掲載されます。

Q. 『宇治抹茶スムージー』に使われている牛乳はどのようなものですか？

A. 生乳100％使用の牛乳が使われています。

練乳とともに宇治抹茶と合わせることで、まろやかな口当たりに仕上がっています。

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