国産長寿ザメ由来、4粒でマグロ12切れ分！ さぬき健康本舗「出雲珠うさぎ金油プレミアム」

記事ポイント 寿命80年以上の国産アブラツノザメ由来サメ肝油を配合した希少な健康サプリメントDAGE・DHA・EPA・DPAの4成分を黄金比率で配合、4粒でマグロ12切れ分の青魚成分に相当父の日に合わせAmazonで20%オフ（2,384円）・楽天市場で50%オフ（1,490円）のセールを実施 寿命80年以上の国産アブラツノザメ由来サメ肝油を配合した希少な健康サプリメントDAGE・DHA・EPA・DPAの4成分を黄金比率で配合、4粒でマグロ12切れ分の青魚成分に相当父の日に合わせAmazonで20%オフ（2,384円）・楽天市場で50%オフ（1,490円）のセールを実施

父の日ギフトに「健康を気遣う贈り物」を選ぶ人が増えています。

さぬき健康本舗が2026年5月14日〜21日に実施したアンケート（107票）では、父親の健康を「よくある」「たまにある」と気にかけていると回答した割合が合計85%に達しました。

同社はこの父の日シーズンに合わせ、国産長寿ザメ由来の成分を配合したサプリメントを特別価格で販売します。

さぬき健康本舗「出雲珠うさぎ金油プレミアム」





商品名：出雲珠うさぎ金油プレミアム内容量：120粒（1日1粒で4ヶ月分）通常価格：2,980円（税込）Amazon特別価格：2,384円（20%オフ）／販売期間：2026年5月27日〜6月2日楽天市場特別価格：1,490円（50%オフ）／販売期間：2026年6月4日〜6月11日問い合わせ：株式会社さぬき健康本舗 お客様相談窓口 TEL：0120-949-575

出雲珠うさぎ金油プレミアムは、さぬき健康本舗が展開する国産サメ肝油配合の健康サプリメントです。

一般的なサメ肝油製品に使われるヨシキリザメ（寿命約20年）ではなく、寿命80年以上の国産アブラツノザメのみを原料に採用しており、3代続くサメ専門漁師が500種類以上の中から厳選した素材を使用しています。

DAGE・DHA・EPA・DPAの4成分が1粒に配合されており、国内のGMP（医薬品製造レベルの製造・品質管理基準）認定工場で製造されるオールジャパンの製品です。

楽天デイリーランキング第1位の獲得実績を持ち、Amazonでも高評価レビューが多数寄せられています。

1粒あたりの価格は25円で、1日1〜4粒を体質やライフスタイルに合わせて調整できます。

父の日セール期間中はAmazonで2,384円（通常価格2,980円から20%オフ）、楽天市場では1,490円（50%オフ）で購入できます。

国産長寿ザメ由来成分にこだわる背景





深い海に生息する国産アブラツノザメは、寿命80年以上の長寿ザメとして知られています。

3代続くサメ専門漁師が「骨の奇形や癌を見たことがない」と語るほどの強い生命力を持つ種で、その肝臓から抽出した成分が出雲珠うさぎ金油プレミアムの主原料となっています。

国産クワトロ金油100%使用を掲げており、国内大学との共同研究も重ねられています。

4つの有効成分の特徴





本製品4粒には、マグロ12切れ分に相当するDHA・EPA・DPAが含まれています。

青魚を毎日十分に食べにくい日常生活の中で、食事だけでは補いにくい量の青魚由来成分をカプセルで摂取できます。





国産サメ肝油からしか採取できないDAGEは、本製品に母乳の50〜200倍の濃度で配合されています。

睡眠の質を高めて深い眠りをサポートする成分として位置づけられており、免疫機能を支える役割も持っています。

赤ちゃんを守る成分としても知られるDAGEをDHA・EPA・DPAと同時に摂取できる点が、本製品の設計上の特長です。





カプセルのサイズは12.2mm×7.4mmで、女性の手のひらに収まる小粒設計です。

1日の摂取目安は1〜4粒で、体質やライフスタイルに応じて調整できます。

1日1粒から始めた場合、1袋120粒で4ヶ月分となります。

父の日セール詳細





楽天デイリーランキング第1位の実績を持つ出雲珠うさぎ金油プレミアムは、2段階の父の日セールを展開します。

Amazonでは2026年5月27日（水）から6月2日（火）まで、通常価格2,980円から20%オフとなる2,384円で販売されます。

楽天市場では父の日直前の2026年6月4日（木）から6月11日（木）まで、50%オフの1,490円での販売が予定されています。





Amazonでは購入者から多数の高評価レビューが寄せられており、継続購入者が多いことが確認されています。

いずれのセールも内容量は同じ1袋120粒入りで、1日1粒の場合4ヶ月分に相当します。

父の健康への関心を示すアンケート結果





さぬき健康本舗が2026年5月14日〜21日に実施したアンケート（107票）では、「お父さんの健康、気になりますか？」という質問に「よくある」と答えた割合が49.5%、「たまにある」が35.5%で、合計85%が父親の健康を意識していることが示されています。

「健康診断に引っ掛かったと聞いて心配。元気でいてほしい」「しんどくても我慢する父なので心配です」といった声も寄せられており、健康を気遣うギフトへの需要が数値として裏付けられています。





男性の心疾患発症率は女性の約2倍とされており、脳卒中の年間発症率（10万人あたり）は40代の約75人から50代で約300人（約4倍）、60代では約850人（11倍以上）へと急上昇します。

心筋梗塞・脳卒中ともに50代から40代比で3〜4倍に増加するデータが、40〜60代男性の日常的な健康習慣への関心を後押ししています。

国産アブラツノザメ由来の希少成分DAGEと、マグロ12切れ分（4粒換算）のDHA・EPA・DPAを黄金比率で配合した出雲珠うさぎ金油プレミアムは、GMP認定の国内工場で製造されるオールジャパンのサプリメントです。

Amazonでは2026年5月27日から、楽天市場では同年6月4日から、それぞれ通常価格2,980円を大幅に下回る特別価格で購入できます。

さぬき健康本舗「出雲珠うさぎ金油プレミアム」の紹介でした。

よくある質問

Q. AmazonセールとPalakanセールはそれぞれいつ開催されますか？

A. Amazonセールは2026年5月27日（水）から6月2日（火）まで、楽天市場セールは2026年6月4日（木）から6月11日（木）まで実施されます。

Amazonは通常価格2,980円から20%オフの2,384円、楽天市場は50%オフの1,490円で、いずれも1袋120粒入りです。

Q. 一般的なサメ肝油との成分上の違いは何ですか？

A. 一般的なサメ肝油製品にはヨシキリザメ（寿命約20年）が使われますが、出雲珠うさぎ金油プレミアムは寿命80年以上の国産アブラツノザメのみを使用しています。

国産サメ肝油からしか採取できないDAGEを母乳の50〜200倍の濃度で含み、DHA・EPA・DPAと合わせた4成分を1粒で摂取できる配合設計となっています。

Q. 1日の摂取粒数はどのように決めればよいですか？

A. 1日の摂取目安は1〜4粒で、体質やライフスタイルに応じて調整できます。

1日1粒の場合、1袋120粒で4ヶ月分となります。

具体的な摂取量については、公式サイトや購入ページに詳細が掲載されています。

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