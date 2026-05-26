「目のやり場に困ります」56歳・横山めぐみ、圧巻の水着姿を披露 年齢を感じさせないスラリ美脚＆美胸元にファンもん絶
俳優・横山めぐみ（56）が、25日までに自身のインスタグラムを更新。年齢を感じさせない水着姿を公開し、スラッと伸びた美脚や美胸元が話題となっている。
【写真】「目のやり場に困ります」ファン歓喜、横山めぐみの年齢を感じさせない水着姿
横山は「Heaven #hawaii #beach #beachwear」とつづり、日陰で撮影した自撮りショットをアップ。写真には、華やかな白い装飾付きのハットをかぶり、美胸元がくっきりのぞくダークカラーの水着姿が収められていた。
さらに、白い砂浜にスカイブルーの海を背景に全身を捉えた水着ショットも披露し、ミニ丈の水着からは、太ももの付け根からスラッと伸びた美脚を見せており、年齢を感じさせない美ボディが際立つ写真となっている。
横山の姿に、コメント欄には「スタイル良過ぎ！」「永遠の美しさを持つ女優No.1」「色っぽい」「ワァオーー たまりません」「ドキドキしちゃいます」「目のやり場に困ります」「美しいって罪やねぇ」などと、美ボディに驚く声や称賛する声が集まっていた。
【写真】「目のやり場に困ります」ファン歓喜、横山めぐみの年齢を感じさせない水着姿
横山は「Heaven #hawaii #beach #beachwear」とつづり、日陰で撮影した自撮りショットをアップ。写真には、華やかな白い装飾付きのハットをかぶり、美胸元がくっきりのぞくダークカラーの水着姿が収められていた。
横山の姿に、コメント欄には「スタイル良過ぎ！」「永遠の美しさを持つ女優No.1」「色っぽい」「ワァオーー たまりません」「ドキドキしちゃいます」「目のやり場に困ります」「美しいって罪やねぇ」などと、美ボディに驚く声や称賛する声が集まっていた。