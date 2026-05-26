女優でタレント、映画プロデューサーとしても活動するMEGUMI（44）が、25日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）に出演。人気芸人の演技力を絶賛した。

同番組には「シソンヌ」長谷川忍、お笑いタレント・ヒコロヒーがゲスト出演。俳優としても活躍する2人に、MEGUMIは「芝居が異常にうまい」と指摘。「2人とも異常だと思う、うますぎ」といい、「リアリティーが凄い。“ドキュメンタリー芝居”とでも言うんですかね」と絶賛した。

すると長谷川は「うちの相方が書くネタって、どうしてもフリの部分が」と切り出し、「（コンビを）組んだ頃から、2分しかないのに1分半フリの芝居をしてるみたいなのがあった」とネタ作りを回想。フリの部分を丁寧に演技すればするほど、最後のウケに繋がるとの思いから「そこばっかりやってた」と振り返った。

そのため「ボケとかツッコミ云々というよりも、芝居を丁寧にやっていくっていうのを意識してたんで、おのずと、ありがたいことにドラマとかに行かせていただいても、そんな苦じゃないというか」と話したが、いざ現場では「どうしよう…セリフ、凄いあるな〜」という心境に。

コントとの違いについて「ドラマは稽古がない。軽く1、2回ササーッとやって」と説明。「“勘弁してくれよ”と思ってます、毎回」と嘆いたが、MEGUMIは「ホントに？凄いですよね、天才なんだね」と感心しきり。

しかし長谷川は「あと俳優さんに“だから芸人ってこんなもんだ”って思われたくないっていうプライドがある」とも。「俺がミスったら、芸人界全員がナメられると思ってる」と、自身が思うプレッシャーについても語っていた。