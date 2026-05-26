TWS、初アジアツアー日本公演で福岡・兵庫・神奈川の3都市8公演開催　昨年約5万人動員からさらに拡大

TWS（トゥアス）の初アジアツアー日本公演『2026 TWS TOUR '24/7:FOR:YOU' IN JAPAN』の詳細が発表された。同公演は、2026年8月28日（金）、29日（土）、30日（日）に福岡・福岡国際センター、9月4日（金）、5日（土）、6日（日）に兵庫・神戸ワールド記念ホール、9月12日（土）、13日（日）に神奈川・Kアリーナ横浜で開催。3都市8公演を巡る日本公演となる。

TWSは、SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、JIHOON、KYUNGMINからなる6人組ボーイグループ。SEVENTEEN（セブンティーン）の弟分として2024年1月に韓国でデビューし、グループ名には「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」の略として、“いつもTWSと一緒に”という意味が込められている。爽やかで明るいエネルギーを軸にした独自の音楽ジャンル「Boyhood Pop」を掲げ、少年時代の純粋な感性を表現してきた。

2025年7月にJapan 1st Single『はじめまして』で日本デビューを果たした直後には、初の日本ツアー『2025 TWS TOUR ’24/7:WITH:US’ IN JAPAN』を開催。6都市13公演で約5万人を動員し、日本での人気の高さを示した。今回の『24/7:FOR:YOU』は、TWSにとって初のアジアツアーとして開催されるもので、日本公演に加え、ソウル、マカオ、バンコク、シンガポール、高雄を含む全8都市15公演を巡る。

タイトルの『24/7:FOR:YOU』には、「いつもあなたと共に」「あなたのために」という意味が込められている。昨年の日本デビューから日本ツアー、そして初アジアツアーへと進む流れは、TWSが国内外のファンとの距離を着実に縮めていることを感じさせる。

グループの勢いは、音源・アルバム面にも表れている。4月27日に発売された5th Mini Album『NO TRAGEDY』は、発売初日に前作の累計販売枚数を上回り、初動販売枚数111万2770枚を記録。自身初のミリオンセラーを達成した。日本でも2026年5月18日付「オリコン週間アルバムランキング」で約22万枚を売り上げ、デビュー後初の1位を獲得している。

さらに同作は、オリコン「週間アルバム合算ランキング」、Billboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャート“Top Albums Sales”でも首位を獲得。アルバムのヒットに加え、今夏には『SUMMER SONIC（サマーソニック）2026』への出演も控えており、日本の大型会場やフェスのステージを通じて、TWSの存在感はさらに広がっていきそうだ。

【公演概要】

『2026 TWS TOUR ’24/7:FOR:YOU’ IN JAPAN』 日程・会場2026年8月28日（金）福岡・福岡国際センター 2026年8月29日（土）福岡・福岡国際センター 2026年8月30日（日）福岡・福岡国際センター 2026年9月4日（金）兵庫・神戸ワールド記念ホール 2026年9月5日（土）兵庫・神戸ワールド記念ホール 2026年9月6日（日）兵庫・神戸ワールド記念ホール 2026年9月12日（土）神奈川・Kアリーナ横浜 2026年9月13日（日）神奈川・Kアリーナ横浜 チケット料金：VIP席 26,000円（税込）／指定席 15,000円（税込）

『2026 TWS TOUR ’24/7:FOR:YOU’ IN JAPAN』特設サイトhttps://www.hybejapan-concert.com/statics/tws_24_7_for_you