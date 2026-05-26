最下位・中日、交流戦で巻き返しなるか 追い風にしたい「故障者の帰還」 救援陣の“再構築”とDHの“起爆剤”が焦点に
井上監督の采配に注目が集まる(C)産経新聞社
5月26日からプロ野球のセ・パ交流戦が開幕。3週間・18試合制と短い期間だが、リーグ内での「ひとり勝ち」が可能なため、順位変動も大いにある期間だ。そして、チームの体制を再構築する良い機会にもなる。
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ここまで15勝30敗1分けでセ・リーグ最下位の中日はどう戦うのか。少しばかり見どころを綴ってみたい。
まずは「故障者の帰還」について。特に野手陣は複数の主力級選手を欠いている状況。一人でも多く帰ってきてもらいたい。
近々で1軍復帰しそうなのが、福永裕基と花田旭。25日にオルランド・カリステと大島洋平が登録抹消されているだけに、早ければ26日から合流するかもしれない。
福永は右脚違和感で5月13日に登録抹消。22日のDeNAとのファーム戦（横須賀）から実戦に戻っている。23日の同カードでは三塁手としてフル出場し、2安打をマーク。状態は上がっているようだ。
4月中旬に左膝付近を痛めた花田は、福永と同じ22日の試合からファーム戦で実戦復帰。いきなり高校の先輩・藤浪晋太郎から安打を放ち、走塁や外野守備も無難にこなしていた。動きに問題はなさそうで、あとは1軍にいつ呼ばれるかだ。
野手でいうと、岡林勇希（右太もも裏肉離れ）はまもなくファームで実戦復帰の報道が出ている。ミゲル・サノー（左脚肉離れ）もライブBPをこなしており、交流戦中の帰還が期待される。
また、投手では橋本侑樹もまもなく戻りそう。横須賀でのファーム戦では150キロの快速球と鋭いスライダーを投げ込んでいた。こちらも清水達也が25日に登録抹消となっており、入れ替えでの昇格があり得る。
橋本の復帰に付随して、リリーフ陣の再構築は不可欠だ。先週も阪神に7点差をひっくり返されるなど、3度の逆転負け。シーズン通算でも16度の逆転負けを喫し、半分以上を占めている。特に7回以降の失点は84で、全181失点の半数近くを記録。いわゆる「勝ちパターン」を作り上げることが急務である。
9回は松山晋也がいるので、まずは8回をどうするか。昨年まで務めていた清水が故障明けで状態が上がらず。ウンベルト・メヒアや藤嶋健人に齋藤綱記、直近では2年目の吉田聖弥が歴任するも、なかなか固定には至っていない。橋本に過度な期待をするのは禁物だが、交流戦を良いきっかけにしてもらいたい。
そして、交流戦といえばパ・リーグ本拠地球場でのDH制だ。サノーがいれば適任だが、彼の復帰までは他の打者で回していく。主砲の細川成也を打撃に専念させたり、状態が良い鵜飼航丞を置いたり、故障明けの福永やベテランの阿部寿樹を起用したり──。いろいろなアイデアが思い浮かぶ。わかりやすい適任者がいないからこそ、最大限「9人攻撃」の利点を活かせる人選を望む。
最初のカードは本拠地・バンテリンドームナゴヤでの楽天戦。ホームの大観衆を味方につけて、勢いに乗りたい。
[文：尾張はじめ]