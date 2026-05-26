「広くて素敵なお風呂」鈴木奈々、自宅のお風呂を大公開！ 「めちゃめちゃ綺麗になりました」芸人が掃除
タレントの鈴木奈々さんは5月25日、自身のInstagramを更新。自宅のお風呂を公開しました。
【写真】鈴木奈々の自宅のお風呂
また、「赤プルさんは芸人さんの仕事をしながら、お掃除の仕事もしてて本当に尊敬してます」と赤プルさんの多忙な活動を称賛しています。
ファンからは、「奈々ちゃん、良かったね！」「赤プルさん、我が家のお風呂も掃除してほしいなぁ」「茨城出身つながりか」「綺麗なってよかったねー」「広くて素敵なお風呂」「綺麗 大きい 素敵」「赤プルちゃん、わたしんちにもきてください笑」などの声が上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】鈴木奈々の自宅のお風呂
「茨城出身つながりか」鈴木さんは「私の家のお風呂です」とつづり、自宅の風呂の写真を1枚投稿。「掃除のプロ赤プルさんにお風呂掃除してもらいました」とつづり、写真を1枚載せています。お笑いタレントの赤プルさんが掃除をする姿です。「キッチンもトイレも水回り全部お願いしました！ めちゃめちゃ綺麗になりました 赤プルさんに感謝感謝です」と大満足の鈴木さん。
ファンからは、「奈々ちゃん、良かったね！」「赤プルさん、我が家のお風呂も掃除してほしいなぁ」「茨城出身つながりか」「綺麗なってよかったねー」「広くて素敵なお風呂」「綺麗 大きい 素敵」「赤プルちゃん、わたしんちにもきてください笑」などの声が上がりました。
友人の娘とのツーショット披露自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している鈴木さん。24日の投稿では「地元の友達の子どもがこんなに大きくなって感動」とつづり、友人の娘とのツーショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)