「イチローのレーザービームを思い出すな」西田陸浮の“鮮烈デビュー”に米衝撃…メジャー初安打&強肩発動「彼が51番を背負っている理由が…」
西田陸浮が鮮烈なメジャーデビューを飾った(C)Getty Images
ホワイトソックスが現地時間5月25日、本拠地でのツインズ戦に3−1で勝利した。
「2番・一塁」で先発出場の村上宗隆が初回に同点の18号ソロを放つと、この日メジャーに初昇格し、「9番・右翼」で先発出場した西田陸浮も第2打席にメジャー初安打、2回には本塁へのレーザービームで観客をわかせた。
【動画】「イチローが帰ってきたのかと思ったよ！！！」西田陸浮のレーザービームをチェック
西田は1−1の同点で迎えた2回二死一、二塁の場面で右前打の打球を処理すると、本塁を狙った二塁走者を華麗な送球でタッチアウトにした。
『MLB公式サイト』のXもこのシーンの映像を添えて「リクウ・ニシダがデビュー戦の序盤から、いきなりその肩を試される展開に… そして、完璧なレーザービームを突き刺した！」と綴り、好返球を絶賛した。
SNS上では「なんて送球だ！！イチローのレーザービームを思い出すな」「マジで靴が吹っ飛ぶぐらいの全力送球」「彼が51番を背負っている理由が、今ハッキリとわかった。一瞬、イチローが帰ってきたのかと思ったよ！！！」「相手チームも、そう長くは彼の肩を試そうとは思わないだろうね！」と驚きの声が寄せられ、米国のファンも衝撃を受けたようだ。
鮮烈なデビューを飾った背番号「51」は、現役時代のイチローを彷彿とさせるという声まで届けられた。今後の活躍が楽しみな25歳が現れた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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