「イチローのレーザービームを思い出すな」西田陸浮の“鮮烈デビュー”に米衝撃…メジャー初安打&強肩発動「彼が51番を背負っている理由が…」

西田陸浮が鮮烈なメジャーデビューを飾った(C)Getty Images

ホワイトソックスが現地時間5月25日、本拠地でのツインズ戦に3−1で勝利した。

「2番・一塁」で先発出場の村上宗隆が初回に同点の18号ソロを放つと、この日メジャーに初昇格し、「9番・右翼」で先発出場した西田陸浮も第2打席にメジャー初安打、2回には本塁へのレーザービームで観客をわかせた。

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西田は1−1の同点で迎えた2回二死一、二塁の場面で右前打の打球を処理すると、本塁を狙った二塁走者を華麗な送球でタッチアウトにした。

『MLB公式サイト』のXもこのシーンの映像を添えて「リクウ・ニシダがデビュー戦の序盤から、いきなりその肩を試される展開に… そして、完璧なレーザービームを突き刺した！」と綴り、好返球を絶賛した。