【女性が選んだ】「手が美しいと思う20代女性俳優」ランキング！ 2位「浜辺美波」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月22日、全国10〜60代の女性282人を対象に、20代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「手が美しいと思う20代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは浜辺美波さん。彼女の手は非常に白く、細くしなやかな指先が印象的です。ドラマや映画での所作の美しさが、指先の美しさを際立たせています。ネイルが映えるスッとした爪の形や、全体的に華奢で守りたくなるような手のラインが高い評価に繋がりました。
▼回答者コメント
「女性らしい手でありながら、指はすらっと細く華奢だなとアクセサリーにフォーカスが当たった時感じました」（20代女性／大阪府）
「女性らしい白くて細い手だから」（40代女性／東京都）
「大河に出演しているのをみて、所作を含め手の先までキレイだった」（40代女性／神奈川県）
堂々の1位は中条あやみさん。モデルとしてもトップクラスのキャリアを持つ彼女は、手も非常に長く、まるでピアノ奏者のような優雅な指先をしています。ジュエリーのモデルを務めた際などに見せる、関節が目立たない滑らかな皮膚感と指の美しさは、圧倒的な「洗練された美」を感じさせます。
▼回答者コメント
「ドラマで見た時にすらっと長かったから」（30代女性／熊本県）
「CMやドラマで見かけることが多いが、全体的にすらっとしていて手先まで美しいから」（30代女性／奈良県）
「CMでスマホを持つ手がスラっとしていて綺麗だった」（40代女性／北海道）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：浜辺美波／68票
2位にランクインしたのは浜辺美波さん。彼女の手は非常に白く、細くしなやかな指先が印象的です。ドラマや映画での所作の美しさが、指先の美しさを際立たせています。ネイルが映えるスッとした爪の形や、全体的に華奢で守りたくなるような手のラインが高い評価に繋がりました。
「女性らしい手でありながら、指はすらっと細く華奢だなとアクセサリーにフォーカスが当たった時感じました」（20代女性／大阪府）
「女性らしい白くて細い手だから」（40代女性／東京都）
「大河に出演しているのをみて、所作を含め手の先までキレイだった」（40代女性／神奈川県）
1位：中条あやみ／91票
堂々の1位は中条あやみさん。モデルとしてもトップクラスのキャリアを持つ彼女は、手も非常に長く、まるでピアノ奏者のような優雅な指先をしています。ジュエリーのモデルを務めた際などに見せる、関節が目立たない滑らかな皮膚感と指の美しさは、圧倒的な「洗練された美」を感じさせます。
▼回答者コメント
「ドラマで見た時にすらっと長かったから」（30代女性／熊本県）
「CMやドラマで見かけることが多いが、全体的にすらっとしていて手先まで美しいから」（30代女性／奈良県）
「CMでスマホを持つ手がスラっとしていて綺麗だった」（40代女性／北海道）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)