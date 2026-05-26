「ウエスト細っ」宮脇咲良、へそ丸出し圧巻スタイル公開！ 「ピンクは似合いすぎてて本当に妖精みたい」
韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは5月22日、自身のInstagramを更新。美しいくびれとおへそが際立つ大胆なコーディネートを披露しました。
【写真】宮脇咲良のピンクヘアショット
コメントでは「ピンクめっちゃ似合ってる」「さくちゃん最高すぎる 綺麗」「女神」「なんて美しい女性なんだ」「すごくきれい」「ピンクは似合いすぎてて本当に妖精みたい」「ピンクが帰ってきた」「ウエスト細っ」など、日本のみならず世界中から絶賛の声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】宮脇咲良のピンクヘアショット
ピンクヘアに絶賛の声宮脇咲良さんは「PINKKURA COMEBACK」とつづり、12枚の写真を公開。ロングのピンクヘアに、グレーのへそ出しトップスとワイドパンツを合わせたスポーティーなコーディネートです。トップスからは引き締まったウエストラインとおへそがのぞき、圧巻のスタイルが際立っています。池のほとりや室内の階段など、さまざまなロケーションでアンニュイな表情やクールなポーズを見せました。
最新投稿にも反響25日にはピンクヘアの最新ショットを公開した宮脇さん。白い衣装に身を包み、階段でポーズを決める姿や、ヘッドセットマイクを着けたショットなどを公開しています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)