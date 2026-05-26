お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢（50）が、26日までに自身のXを更新。飛行機でのエピソードを明かし、反響を呼んでいる。

「飛行機でさ、赤ちゃんが超泣き叫んでてさ」と、飛行機に搭乗した際に機内で泣き叫ぶ赤ちゃんがいたことを明かした真栄田。「赤ちゃんは泣くのが仕事だから全然良いんだけど」とした上で「母親がすみませんって謝って来られて、ずっと周りに気を使って可愛いそうでさ」と母親の行動を明かした。

この行動について「で、俺、思うんだけど、もうこの進化した時代なんだから、旭化成とか、富士フィルムとか、Boseとかの凄いメーカーが結集して協力してさ、新幹線とか飛行機に乗る時に、赤ちゃんと母親を包む超防音の個人用ビニールハウスみたいの作ったら良いなと」と提言。「そしたら、赤ちゃんはめいいっぱい泣けるし、何より、親が気が楽だよね」とし「商品名は、中森明菜さんの名曲から頂いて、『二人静か』バカ売れだね。三大メーカーに届くようにリポストお願いします」と、“拡散”を呼びかけた・

この投稿には「周りの人間が理解すればいいだけ。日本人がヤバいだけ」「良いアイディアですね！私は防音フードみたいに包み込める洋服がいいなと思いました」「言ってることはわかるんやけど、そういう場所ができたらできたで“赤子連れはそういうとこに入れよ”みたいプレッシャーが生まれない？」「この防音フードができれば楽器や歌の練習がマンションでもできる。是非完成してほしい」「赤ちゃんの声なんて我々経産婦にはご褒美ですよ」と、さまざまな意見が寄せられた。